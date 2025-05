FC Barcelone : le casse-tête mercato qui peut faire exploser le vestiaire

Après la Coupe du Roi, le FC Barcelone devrait remporter dans les prochains jours la Liga, sauf retournement de situation surprise. Une belle victoire pour les Culés qui ont misé sur Hans Dieter Flick l’été dernier pour incarner le nouveau projet mis en place par la direction. Mais les pensionnaires du Camp Nou, qui évoluent cette saison à Montjuic, sont déjà en train de préparer la suite, eux qui rêvent de remporter une nouvelle Ligue des Champions. Pour y parvenir, ils comptent apporter des retouches. Ce mercredi, AS explique d’ailleurs qu’ils réfléchissent à recruter un nouveau gardien. Ce qui peut paraître surprenant puisque le Barça compte déjà dans ses rangs Wojciech Szczesny, qui a assuré l’intérim durant la convalescence de Marc-André ter Stegen.

Concernant le Polonais, dont le contrat prendra fin le 30 juin prochain, une prolongation de contrat est envisagée. Le principal intéressé en a parlé récemment à Canal+ Pologne. «Je ne cache pas que j’ai reçu une offre pour rester au Barça deux ans de plus. Ils me l’ont déjà présentée, mais j’ai demandé du temps. Je dois décider avec ma famille de ce qui est le mieux pour nous tous. Je pense que je dois à ma famille, à ma femme, de prendre ces décisions ensemble, donc je n’en ai encore pris aucune.» Il a précisé qu’il prendrait sa décision en concertation avec son épouse, qui s’est sacrifiée durant des années. AS ajoute ce mercredi que l’ancien de la Juventus a bien rempli sa mission de gardien intérimaire mais qu’il n’est pas un titulaire en force dans une équipe qui veut tout gagner.

Le Barça veut recruter un gardien mais…

Son avenir dépendra aussi de ce que compte faire Marc-André ter Stegen, pour lequel le FCB a de gros doutes. L’Allemand a subi trois opérations majeures au genou droit (78 jours d’arrêt en 2020, 103 jours d’arrêt en 2021 et 200 jours cette saison). En plus de cela, il a aussi été blessé au dos par le passé durant 86 jours. L’état de santé du joueur de 33 ans questionne de plus en plus, tout comme ses performances qui n’ont pas été à la hauteur des attentes du club ces dernières années assure AS. La publication ibérique explique que le portier, sous contrat jusqu’en 2028, souhaite rester en Catalogne l’an prochain, bien qu’il ait été tenté par l’Arabie saoudite l’été dernier. Il l’a fait savoir à sa direction.

Une direction qui est aujourd’hui dans l’embarras car elle n’exclut pas de recruter un nouveau portier, plus jeune et qui pourrait s’installer dans les cages à l’avenir. Les Blaugranas se demandent comment Ter Stegen réagira en cas d’arrivée d’un concurrent. Ils ne veulent pas faire exploser leur vestiaire, mais pour eux il est nécessaire aujourd’hui de recruter à ce poste. Récemment, les noms de Diogo Costa, qui est ciblé par City, et Bart Verbruggen ont été cités. Mais c’est surtout celui de Joan Garcia (Espanyol, 24 ans) qui revient avec insistance. Il faut dire qu’il est le gardien qui réalise le plus d’arrêts en Liga (138). Mais le Barça devra composer avec Arsenal, avec lequel le joueur est en discussion. Ces derniers mois, il a aussi été cité à Tottenham, Manchester City, Manchester United, Bournemouth, au Bayer Leverkusen, au Paris Saint Germain, au Real Madrid et à l’Atlético. Le Barça est prévenu…