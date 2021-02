Kipsta lance une nouvelle chaussure, la CLR, qui marque une nouvelle ère

Sept ans après la sortie de la toute première CLR, Kipsta dévoile une toute nouvelle version de la paire qui marque le début d'une nouvelle ère. En effet, deux nouvelles chaussures de foot feront leur apparition durant l'été 2021 pour élargir la gamme de produits de la marque spécialisée dans le football de Decathlon. Repartis en trois silos (ou en trois univers), ces chaussures seront destinées à trois types de profil de joueur.

Vitesse, finesse, souplesse et confort

Créée initialement en 2014, la CLR a toujours ciblé les joueurs rapides, techniques, qui recherchent avant tout des chaussures fines et souples favorisant leur style de jeu. À l'instar de la Mercurial chez Nike ou de la X Ghosted chez adidas, la CLR mise donc sur des matériaux légers pouvant réduire le poids de la chaussure mais aussi sur une esthétique fine et agressive pouvant sublimer l'impression de vitesse.

La chaussure est une nouvelle fois composée d'une tige en cuir synthétique avec une partie cousue plus souple au niveau du cou-de-pied pour plus de confort. À noter, un renfort intérieur en suédine au niveau du talon et une semelle de propreté avec 2 zones d’amorti sur cette nouvelle édition pour renforcer l'impression de confort et limiter les frottements (donc les ampoules).

Kipsta tient à préciser que la chaussure a été développée en collaboration avec un podologue spécialiste du sport, puis testée et validée par un panel de joueurs de haut niveau dont Jason Berthomier, actuellement deuxième meilleur passeur de Ligue 2 BKT.

Une chaussure tout terrain

La CLR est désormais une chaussure qui se décline pour toutes les pratiques et donc avec des semelles et crampons différents. C'est ce qui fait d'ailleurs de la CLR un véritable silo avec plusieurs déclinaisons et non plus une simple chaussure de foot isolée chez Decathlon. On retrouve ainsi une semelle FG, pour les joueurs évoluant principalement sur pelouse naturelle sèche, une semelle HG, pour les joueurs évoluant principalement sur pelouse synthétique, et une semelle SG, avec des crampons en fer pour les joueurs évoluant principalement sur pelouse grasse.

La CLR FG, se décline en trois coloris (rouge/bordeaux, noir/bleu et turquoise) tandis que la CLR HG se décline en deux coloris (rouge/bordeaux et noir/bleu) et que la CLR SG n'a qu'un seul coloris (noir/bleu). Les nouvelles CLR de Kipsta sont d'ores et déjà disponibles chez Decathlon au prix de 55€.