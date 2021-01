L'évolution de la Nike Mercurial

Créée en 1998, la Nike Mercurial est devenue la paire iconique de nombreuses générations. Du Brésilien Ronaldo, à Cristiano Ronaldo ou encore Kylian Mbappé, de nombreuses stars ont porté la paire de chaussures des attaquants et de la vitesse. Alors que la nouvelle génération de Mercurial vient juste d'être lancée en 2021, on retrace l'histoire et l'évolution de la Mercurial.

Tout commence en 1996 quand Nike s'associe à l'équipe nationale du Brésil en signant un contrat de 10 ans. Pour la marque à la virgule, il est temps de créer un tout nouveau type de chaussures à la hauteur du talent des Brésiliens. La Coupe du monde 1994 avait déjà permis de mettre en avant la Tiempo grâce aux exploits de Bebeto et Romario mais Nike souhaite aller plus loin. 1998 devient donc une année stratégique pour la marque avec la Coupe du monde en France et l'éclosion de Ronaldo, qui détruit tout au FC Barcelone puis à l'Inter Milan. Nike souhaite donc concevoir une paire de chaussures adaptée à son style de jeu : explosif, rapide et puissant.

Pour fabriquer cette paire de chaussures spéciale, les designers de Nike ont réalisé de nombreux tests. C'est d'abord sur la Nike Tiempo Ultra Light, chaussure phare de la marque à la virgule à l'époque, que Nike réalise ses expériences en la rendant plus légère. Mais il faut marquer le coup et frapper fort. Choquer en cassant les codes ! C'est ainsi que la Nike Mercurial voit finalement le jour en 1998, avec un style et des technologies révolutionnaires, changeant à jamais le look et les caractéristiques des chaussures de foot. Bien évidemment, la première Mercurial est portée par Ronaldo et sort dans un coloris noir et bleu, comme le maillot de l'Inter Milan, avant que Nike ne crée la légendaire version « Brésil » gris/bleu/jaune pour la Coupe du monde 1998.

1998 : Nike Mercurial

La première chaussure dédiée à un joueur et un poste précis, celui d'attaquant, reprend les couleurs principales du maillot brésilien, avec du bleu et du jaune. Pour accompagner cette association classique, Nike fait le choix osé de mettre du fond gris chromé alors que la majorité des chaussures de foot étaient encore noires. Inspirée par les pointes d'athlétisme et les voitures de sport, la Mercurial se veut en phase avec le joueur qu'est Ronaldo : si puissant, si rapide tout en étant fluide dans sa gestuelle et fin techniquement.

Pour accentuer l'explosivité, la paire dispose de « lamelles » à l'avant de la chaussure en guise de crampons. Ce qui encore une fois contraste avec les crampons ronds du marché de l'époque. Nike ne s'arrête pas là et défie toutes les tendances de longue date en laissant de côté le cuir kangourou classique pour sa tige, pour opter pour du cuir synthétique kangourou, appelé KNG-100. Un revêtement collant est également présent sur la chaussure pour favoriser le toucher de balle. L'objectif est simple : gagner en légèreté. Le cuir naturel absorbait l'eau, ce qui durcissait et alourdissait la paire de chaussures. Plus fin et léger que le cuir naturel, le cuir synthétique a changé à jamais la façon de fabriquer les chaussures de football.

« Tout était choquant à l’époque. Le look, les matériaux, les gens ne savaient pas quoi penser. Ce fut un moment vraiment excitant. », raconte Luca Bolpagni, membre du centre de création de produits Nike en Italie, à Montebelluna qui est une ville reconnue pour son savoir-faire en terme de chaussures. Avec cette paire de Mercurial aux pieds de la star du football mondial lors de Coupe du monde 1998 en France, Nike lance à merveille son nouveau silo. La paire deviendra iconique au point d'être rééditée à plusieurs reprises.

2000 : Nike Match Mercurial

Dans la continuité de la Nike Mercurial originale, la Match Mercurial a montré que la légèreté était de mise sur ce silo, pesant seulement 230 grammes. Pour la deuxième génération de Mercurial, cette paire de chaussures s'inscrit dans le projet Alpha de Nike et est accompagnée par d'autres modèles : la Air Zoom Italia, la Mercurial R9 et la Air Zoom Mercurial, qui est l'une des Mercurial les plus rares de l'histoire que de nombreux collectionneurs n'arrivent pas à avoir !

La Match Mercurial arrive dans deux coloris, l'un avec du cuivre métallique sur le KNG-100 et l'autre couleur bronze très brillant. Globalement, cette paire n'a pas marqué l'histoire comme la Mercurial Originale. C'est notamment dû aux coloris ordinaires et à la grave blessure d'Il Fenomeno qui n'a donné que très peu de visibilité à la chaussure alors qu'il évoluait dans le meilleur championnat du monde à cette époque : la Serie A.

2002 : Nike Mercurial Vapor

La Mercurial Vapor donne naissance à une collection qui deviendra légendaire et qui est encore présente aujourd'hui. Comme la Mercurial originelle de 1998, un revêtement emprunté aux grandes motos italiennes de l'époque est utilisé, aidant à améliorer le toucher de balle. La première Vapor a été conçue pour tenir un « sprint de 90 minutes » tout en apportant un confort unique et une sensation parfaite pour les joueurs rapides avec cette coupe racée.

Tout, des fils de couture, à la colle, a été analysé et pesé pour éliminer le plus de poids possible au cours du développement de la chaussure. Sur la Mercurial Vapor, tout est fait pour infliger moins de pression aux pieds grâce à plus de finesse dans les finitions, ce qui rapproche les pieds du sol et du ballon pour une sensation unique. C'est la Mercurial la plus fine de l'histoire. Tous ces ajustements restent dans l'ADN de la paire : aller toujours plus vite, comme Ronaldo. Pour couronner le tout et contribuer au succès historique de la paire, le Brésilien remporte la Coupe du monde 2002 avec la Vapor au coloris gris métallisé.

1 an après sa sortie, Nike va encore plus loin en collaborant avec les stars et championnes du monde américaines, Mia Hamm et Brandi Chastain, afin de créer une paire de Mercurial Vapor spécialement adaptée aux spécificités du pied féminin.

2004 : Mercurial Vapor 2

La Mercurial Vapor 2 reste aussi rapide que la précédente, son poids étant inchangé. C'est au niveau du confort que des améliorations sont apportées pour offrir une sensation parfaite du pied au sol. C'est au niveau du talon qu'il y a un changement notable par rapport à la Vapor sortie en 2002. Une protection renforcée y est ajoutée pour offrir un amorti supplémentaire à la cheville.

Sortie en rouge, en noir et en or, c'est la Vapor 2 Gold de Ronaldo qui est la plus emblématique. Ce coloris est également porté par le jeune Cristiano Ronaldo, qui remporte la FA Cup 2004 avec Manchester United en marquant en finale avec cette paire. Avec l'étoile montante du football mondial, Nike peut préparer le passage du flambeau.

2006 : Mercurial Vapor 3

La Nike Mercurial Vapor 3 apporte des changements significatifs à la chaussure de la vitesse et pèse alors seulement 196 grammes. Sur la partie supérieure, une nouvelle tige voit le jour utilisant du cuir « Teijin » qui permet de se conformer et s'adapter à la forme du pied pour un confort sans égal. C'est la matière la plus solide, fine et imperméable de l'époque. Les crampons ont également été revus pour améliorer l'accélération multidirectionnelle et les changements d'appuis rapides. La Vapor 3 est la première paire à intégrer des coussinets à l'intérieur pour le maintien de la cheville et du talon.

Côté design, les chaussures sont lustrées pour apporter un côté brillant. C'est la paire de chaussures des stars de la Coupe du monde 2006. Existant dans plusieurs coloris, Il Fenomeno porte les jaune et vert style Brésil avec lesquelles il a battu le record du nombre de buts en Coupe du monde avec 15 réalisations. Cristiano Ronaldo porte lui le coloris rouge et blanc pour rappeler les couleurs du Portugal tandis que Zlatan Ibrahimovic chausse le coloris noir/blanc.

Nike promeut d'ailleurs les Vapor 3 avec CR7 et Zlatan - qui sont alors des grandes stars en devenir - dans la une publicité appelée « Joga Bonito ». À sa sortie, le premier coloris était blanc et or avec la virgule noire.

2008 : Nike Mercurial Vapor 4

La Mercurial Vapor 4 amène avec elle quelque chose de jamais vu jusque là chez Nike (adidas ayant lancé le concept sur sa F50 en 2004), le lace-cover. Ainsi, les lacets ne gênent pas le contrôle du ballon. La microfibre « Teijin » recouvre désormais les lacets et offre donc une plus grande surface de contact. Au-delà de ces apports, c'est également une avancée esthétique puisque certains joueurs préfèrent jouer avec les lacets recouverts.

À l'arrière de la chaussure, on retrouve un anneau de maintien pour plus de stabilité et une meilleure traction sur le terrain, toujours dans le but de gagner en explosivité. Les coloris sont encore plus extravagant qu'avant, on retrouve du orange, du vert, du rouge ou encore du bleu. Nike a rendu les Vapor 4 encore plus brillantes, rappelant le lustrage des voitures de course. Mercurial veut d'ailleurs s'y assimiler avec CR7, qui fait une course contre une Bugatti Veyron pour le lancement du coloris orange.

2008 : Nike Mercurial Vapor SL

La Mercurial Vapor SuperLight est une paire totalement révolutionnaire qui changera l'avenir des chaussures de football. Mark Parker, devenu directeur général de Nike en 2006, invite ses équipes de conception à créer des choses jamais vues qui pourraient réinventer la chaussure de football. C'est ainsi que les équipes de Nike créent la Mercurial Vapor SL qui répond à toutes les attentes de Mark Parker.

Réalisée entièrement en fibre de carbone, le nouveau bijou de Nike ne pèse que 185 grammes. Le carbone est un produit utilisé pour les grosses cylindrées telles que les Lamborghini ou les Ferrari, c'est une matière ultra-légère et solide. La plaque carbone sous la chaussure a été fabriquée en Allemagne, l'empeigne de la chaussure qui contient du carbone a été créée en Italie et la Corée du Sud a participé au développement de la semelle extérieure.

La Mercurial Vapor Superlight est un produit porté exclusivement par Cristiano Ronaldo, notamment en finale de Ligue des champions 2008 contre Chelsea, avec un but à la clé. Le déclin de R9 et la montée en puissance du Portugais poussent Nike à faire de ce dernier le nouvel ambassadeur phare de la Mercurial. L'arrivée de la plaque carbone marque aussi une époque, où les Mercurial sans plaque carbone sont considérées comme des « fausses » Mercurial par les plus jeunes.

2009 : Nike Mercurial Superfly

La Nike Mercurial Vapor Superfly est la première « Superfly » d'une longue série qui deviendra légendaire. Cette nouvelle collection de Mercurial offre la paire la plus rapide et légère de l'époque. L'innovation principale de ces chaussures est l'ajout de câbles Flywire, la nouvelle technologie utilisée par Nike, importée du running. Ces câbles permettent de minimiser le poids et de maximiser le soutien du pied en le « verrouillant » sans compromis sur le toucher de balle.

Le « Teijin » est toujours utilisé sur le dessus de la chaussure pour offrir une sorte de seconde peau ultra-fine. De nouveaux crampons plus légers et un châssis en fibre de carbone permettent d'alléger la chaussure comparé aux précédentes générations de Mercurial. Comme sur la Mercurial Superlight, la semelle extérieure est en plaque de carbone, sept couches sont utilisées pour offrir une résistance et une flexibilité maximale.

Transféré au Real Madrid durant l'été 2009, Cristiano Ronaldo est présenté au Bernabeu avec une paire de Superfly noire et jaune aux pieds. La première Superfly amène la Mercurial dans une nouvelle ère, toujours à la recherche de plus de vitesse. Dans le même temps, l'équipementier américain dévoile la Mercurial Vapor 5 dans différents coloris, dont le bleu/noir/blanc.

2010 : Mercurial Superfly 2 et Mercurial Vapor 6

La deuxième génération de Superfly est grandement inspirée du guépard et inclut une toute nouvelle technologie : NikeSense. Voulant transformer la question de vitesse en une question de traction, Nike met en place un nouveau système de crampons offrant plus ou moins d'accroche selon la traction exercée. La plaque est toujours en carbone pour gagner en légèreté et en résistance.

Les coloris sont encore plus osés qu'avant, les couleurs « flashy » sont en partie choisies pour favoriser la vision de jeu périphérique en match et accentuer l'impression de vitesse. Le design change, de nombreux modèles voient le jour avec une sorte de « toile d'araignée » à l'intérieur du pied. Les coloris noir/orange/gris et blanc/bleu/violet sont notamment portés par Mesut Özil et CR7 lors du clasico.

La Superfly 2 marque aussi la première chaussure « signature » de Cristiano Ronaldo avec la Mercurial Vapor Superfly 2 Safari qui reste à ce jour l'un des modèles les plus original et iconique. Il a depuis été réédité.

Dans le genre iconique, la Superfly 2 édition Coupe du monde répond aussi présente. Portée par toutes les stars Nike en Afrique du Sud, ce coloris a également été réédité. La Mercurial Vapor 6 sort également la même année avec l'ajout de crampons à lamelle pour gagner en légèreté.

2011 : Mercurial Superlfy III et Vapor 7

La troisième génération de Mercurial Superfly est avant tout un produit de transition, ne proposant que très peu de changements par rapport à la deuxième version. Le modèle vise à maximiser la réduction des glissement sur le terrain grâce aux crampons. Les lamelles présentes sous la chaussure renforcent également la stabilité sur les changements d'appuis brusques.

Les coloris sont à nouveau fait pour sauter aux yeux. Le coloris noir-jaune fluo était exclusivement porté par Cristiano Ronaldo. La première fois qu'il a enfilé cette paire, il a marqué en finale de Coupe du Roi contre le FC Barcelone. Des coloris violet/jaune/blanc et jaune/bleu/noir existent également. La Vapor 7 sort dans le même temps et dit adieu au lace-cover.

2012 : Mercurial Vapor 8

Pas de Mercurial Superfly 4 en 2012 - elle sera de retour en 2014 - mais la Vapor revient sur le devant de la scène ! Le silo Mercurial veut transformer la vitesse en vitesse explosive en introduisant un nouveau système de crampons qui pénètrent plus vite le sol et stimulent l'accélération.

La grande innovation se trouve au niveau du traitement de la matière, elle est beaucoup plus légère et proche de la peau pour permettre à la chaussure de prendre la forme du pied afin d'avoir une paire unique. Ce sont les prémices du Flyknit qui fera les beaux jours des Mercurial dans les années qui suivent. La semelle extérieure est également revue et est désormais en fibre de verre flexible, le confort du talon est également amélioré. La Vapor 8 débarque avec un nouveau coloris flashy, entre le rose et orange, couleur saumon.

2013 : Mercurial Vapor 9

La 9ème version de la Mercurial Vapor met en avant le contrôle total. La partie supérieure de la chaussure offre une combinaison de contrôle dans toutes les conditions nommée ACC ( All Conditions Control ) qui donne une sensation de contrôle inégalée par tous les temps. Qu'il pleuve ou que le temps soit sec, le toucher de balle ne change pas avec la nouvelle technologie ACC. Cette nouvelle technologie vient contrebalancer le côté lustré des Mercurial, qui étaient de plus en plus brillantes mais qui n'étaient pas optimales pour l'accroche du ballon.

Les crampons sont également revus, ils sont cette fois asymétriques pour améliorer la traction. Cristiano Ronaldo étant sur le toit du monde avec Lionel Messi, Nike continue de lui créer des paires « signature » de façon très régulière, augmentant même la cadence. CR7 a donc droit de porter l'édition Mercurial Vapor 9 Supernova en exclusivité. Le coloris spatial et le nom de la chaussure collent avec ce que CR7 dégage à ce moment de sa carrière : il vient d'une autre planète.

2014 : Nike Mercurial Vapor Superfly 4

Trois ans après la sortie de la 3ème génération, la Superfly fait son retour sur les terrains de football et elle va révolutionner la chaussure de football. Fini les Superfly classiques, elles ont désormais une sorte de chaussette montante appelée Dynamif Fit, déjà présente sur les Nike Magista, dévoilées quelques jours plus tôt.

Le Dynamic Fit offre un « prolongement » du pied et améliore le lien entre le joueur et la chaussure pour ne faire qu'un, en plus de totalement changer la silhouette de la paire. Le maintien de la cheville est naturellement meilleur puisqu'elle est recouverte intégralement. Sur les changements d'appuis, le joueur ne sent pas les bordures de la chaussure comme sur une paire ordinaire.

L'autre grande nouveauté qui va changer l'avenir des chaussures de football, c'est l'utilisation du Flyknit qui est une technologie encore une fois tirée du running. Le Flyknit est une matière ultra légère et confortable. Le nouveau tissage de trois mailles sur l'empeigne permet de réduire la quantité de matière utilisée entre le pied et le ballon, ce qui offre de meilleures sensations balle au pied et améliore le toucher de balle. Une fine couche est également posée au-dessus du Flyknit pour maximiser la durée de vie du produit.

Les câbles Flywire ainsi que la plaque carbone font leur retour comme sur la précédente génération de Superfly. Les paires spécialement conçues pour le multiple ballon d'or continuent de voir le jour avec l'édition Galaxy full black et le coloris diamant imprimés du marquage « CR7 » en-dessous de l'intérieur de la cheville. La Mercurial Vapor 10 est également sortie cette année-là et de nombreux joueurs comme Eden Hazard ou Zlatan Ibrahimovic ont opté pour elle, préférant des chaussures plus « classiques » aux « montantes ».

Nike sort quelques mois plus tard la Mercurial Superfly Tech Craft où du cuir a été ajouté à l'avant de la chaussure pour apporter de l'épaisseur au Flyknit que certains joueurs trouvaient trop fin. Ce qui rendait les coups subis plus douloureux.

2016 : Nike Mercurial Superfly 5

A l'occasion de l'Euro et de la Copa America 2016, Nike dévoile la 5ème génération de la Mercurial Superfly. Sans surprise, le Dynamic Fit est toujours présent en étant un peu plus robuste cette fois. Le talon a été remodelé avec une forme plus arrondie que sur la dernière génération afin de moins le comprimer.

La tige en Flyknit est également de retour avec une l'ajout d'une nouvelle technologie sur l'empeigne : les Speed Ribs. Ce sont des petites rainures en 3D qui permettent une meilleure accroche du ballon. Une double couche synthétique renforce également le FlyKnit, qui est un matériau fragile.

La grande nouveauté, c'est la nouvelle semelle anatomique qui est 40% plus légère que la précédente. Elle n'est plus en carbone, qui avait pourtant fait la réputation de la paire depuis 2008. Cette semelle en nylon épouse la forme du pied. Les crampons sont à chevrons pour obtenir une meilleure traction.

Dans le même temps, la version basse sort avec la Mercurial Vapor 11 qui a quasiment les mêmes caractéristiques. Seules la tige synthétique et la languette intégrée diffèrent de la Superfly. Les coloris de ces modèles sont une nouvelle fois très originaux avec un design bien particulier grâce aux Speed Ribs.

2017 : Nike Mercurial Vapor Flyknit Ultra

Lancée au début de la saison 2017-2018, la Mercurial Vapor Flyknit Ultra est la première Vapor à arborer la technologie Flyknit. On retrouve une « chaussette » en maille intégrée des orteils à la cheville.

Après avoir aperçu ce maillage cousu d'une pièce sur les Superfly, les joueurs privilégiant la version basse des Mercurial ont désormais droit au Flyknit. C'est le cas d'Eden Hazard qui a toujours porté la version basse des Mercurial et qui a été choisi comme ambassadeur principal du modèle !

2018 : Nike Mercurial Superfly 6 et Vapor 12

La grande nouveauté des Superfly et Vapor, c'est la construction à 360° de la technologie Flyknit. C'est-à-dire que Nike a réussi la prouesse d'enrober complètement le pied par du Flyknit, sur l'empeigne comme sous la voûte plantaire, en séparant la semelle en deux parties distinctes. La semelle intermédiaire est donc supprimée pour offrir des sensations uniques. Un nouveau châssis intérieur propose une réactivité optimale.

Les crampons à chevrons sont les mêmes que sur la précédente génération. Les rainures Speed Ribs ont disparu au profit d’autres petites textures en relief horizontales plus discrètes sur l’avant du pied pour revenir à un toucher de balle plus naturel.

La version Mercurial Vapor 360 bénéficie aussi d’une petite chaussette courte intégrée tandis que le col dynamic fit de la Superfly a légèrement changé, étant moins rond que sur les deux dernières générations de Superfly mais aussi plus petit.

2019 : Nike Mercurial Superfly 7 et Vapor 13

Dévoilée durant l'intersaison 2019 à Nanterre, la structure de l'empeigne de la nouvelle génération du silo iconique de Nike a été revue. La maille en Flyknit 360° cousue d'une seule pièce se veut plus ouverte et dégagée que sur l'ancienne génération afin de réduire sa rigidité et gagner en souplesse.

Les câbles Flywire et la technologie ACC qui permet de contrôler dans toutes les conditions sont de retour. La semelle est toute nouvelle et se veut minimaliste pour gagner en légèreté, seuls les matériaux utiles sont conservés. Nommée Aerotrack, elle est divisée en deux et fait office de transfert de puissance. La chaussure pèse 200 grammes.

Les coloris - l'un noir et l'autre bleu à la sortie - et le design sont à nouveau surprenant, on y retrouve des slogans imprimés tels que « Just Do It ».

Avec l'avènement de Kylian Mbappé, Nike lui crée une paire signature aux couleurs de Bondy. Après Ronaldo et CR7, le français semble bien parti pour être la prochaine égérie principale Mercurial, au détriment de Neymar.

Début 2021, le Bondynois a même collaboré avec LeBron James pour créer une collection « Chosen 2 » en référence au « Chosen 1 », le surnom du quadruple champion NBA, lui-même considéré en début de carrière comme l'élu pouvant reprendre le flambeau de Michael Jordan. C'est sur la Superfly 7 que la collaboration a eu lieu côté football, offrant un coloris intriguant.

2021 : Nike Mercurial Superfly 8 et Vapor 14

Dévoilées dans un coloris inédit « Dragonfly », la dernière génération de Mercurial sortie en janvier 2021 apporte son lot de nouveautés. Le Flyknit est remplacé par la technologie Vaporosite qui est une nouvelle tige en mesh qui améliorerait le contrôle du ballon tout en allant plus loin dans la sensation d'avoir une seconde peau. La Dragonfly est inspirée des ailes de libellules. Précédemment scindée en deux parties, la semelle ne l'est plus grâce à une sorte de « colonne vertébrale » reliant les deux côtés. La technologie Aerotrak est elle de retour pour une accélération explosive avec des crampons à chevrons.

Sur la Superfly, le col dynamic fit est de nouveau rond, comme sur les premières générations. La silhouette de ces nouvelles Mercurial est moins racée que celle de ses prédécesseurs. Côté coloris, Nike surprend une nouvelle fois avec une paire ultra flashy. On retrouve un fond blanc mais orné de touches très flashy avec du rose, de l'orange, du violet et du vert mais aussi du jaune en référence aux différentes couleurs de l'insecte.

Plus de 20 ans après sa création, la « première chaussure de vitesse » est toujours la plus populaire. Avec des coloris et des designs toujours plus osés pour Ronaldo Il Fenomeno, Cristiano Ronaldo et maintenant Kylian Mbappé, la Mercurial a réussi à conquérir son public en innovant sans pour autant changer l'ADN de la Mercurial : la vitesse.