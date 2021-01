Kylian Mbappé et LeBron James s’unissent pour une collection spéciale

2021 commence donc très fort du côté de Nike, qui a décidé de mettre les petits plats dans les grands en réunissant deux de ses têtes d’affiche principales. D’un côté, LeBron James, quadruple champion NBA et qui, à 36 ans, est toujours au sommet de son art du côté de Los Angeles. De l’autre, Kylian Mbappé, déjà champion du monde à 22 ans et promis à une longue et belle carrière. Les deux hommes s’étaient d’ailleurs rencontrés à Paris en août 2018 et s’étaient témoignés de l'admiration mutuelle. Il fallait donc y voir un signe annonciateur de leur collaboration baptisée «Chosen 2», en référence au surnom de LeBron «The Chosen One» (l’élu), et de son «pendant» dans le football.

La suite après cette publicité

Mercurial Superfly 7 x Lebron 18

Dans cette collection, on retrouve les chaussures fétiches des deux stars mondiales. D’un côté, la Mercurial Superfly 7 que porte Kylian Mbappé sur les pelouses depuis Août 2019, de l’autre, la LeBron 18, que porte LeBron James depuis Août 2020. Le coloris des deux paires est quasiment similaire avec une tige gris foncé et des reflets iridescents tandis que les virgules Nike sont rouge. Sur la chaussure gauche, on peut apercevoir le logo LBJ avec la couronne sur le talon tandis que figurent les initiales KM à droite.

On retrouve également une semelle intérieure composée d’un dégradé violet/rouge et avec le dessin d’un terrain de basket qui fusionne avec un terrain de foot pour la semelle gauche et un ambigramme reprenant les prénoms LeBron et Kylian pour la semelle droite.

Pour la LeBron 18, on peut donc apercevoir les mêmes couleurs sur la tige mais la grande différence par rapport aux autres coloris de la paire, la bulle d’air en haut de la languette arbore le logo “KM”

Toute une collection lifestyle et performance aussi disponible

Comme d'habitude, la sortie de ces chaussures sera accompagnée d'un lancement global avec toute une ligne de vêtements de performance et lifestyle qui comprend des tenues de jeu des deux sports mais aussi des tenues plus décontractées qui se portent dans la vie de tous les jours.

Cette collection LeBron X Kylian Mbappé "Chosen 2" sera mise en vente à partir du samedi 9 janvier. Kylian Mbappé va porter sa paire spéciale dès ce mercredi soir à 21h du côté de Geoffroy Guichard contre Saint-Etienne en Ligue 1 et LeBron James va en faire de même ce vendredi contre les Spurs de San Antonio en NBA.