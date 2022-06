Maroc - Afrique du Sud : les compositions officielles

Le Maroc et l'Afrique du Sud s'affrontent dans le groupe K pour le compte de la première journée des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations 2023 (un match à suivre en direct sur notre site, coup d'envoi 21h00). Les deux nations semblent favorites dans cette poule, où le Zimbabwe a été disqualifié, qui compte également le Liberia. Pour rappel, les deux premiers disputeront la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. A Rabat, le Maroc aura à cœur de se racheter, après sa lourde défaite aux Etats-Unis (0-3) une semaine auparavant, face à l'Afrique du Sud qui n'a plus joué depuis fin mars et une déroute en France (0-5).

Pour cette rencontre, Vahid Halilhodžić, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, opte pour Masina au poste de latéral gauche comme lors du déplacement aux Etats-Unis. Certains pensionnaires de L1, annoncés dans le onze, débutent finalement sur le banc comme l'Angevin Ounahi ou encore le Marseillais Harit. Hakimi est lui bien titulaire en défense. Devant, En-Nesyri sera épaulé par Tissoudali et Chair dans un 4-3-3 classique. De son côté, Hugo Broos, le sélectionneur des Bafana Bafana, opte pour un 3-4-3 et s'appuie sur un effectif qui évolue en grande partie au pays. Devant, on retrouve tout de même Foster, jeune joueur passé par Monaco, ou encore Tau qui joue en Egypte à Al-Ahly.

Les compositions officielles :

Maroc : Bounou – Hakimi, Saïss, Aguerd, Masina – Barkok, Amrabat, Amallah – Tissoudali, En-Nesyri, Chair

Afrique du Sud : Williams – Kekanan, Phete, Fielies – Mudau, Sithole, Mosele, Lakay – Tau, Foster, Lorch