LdC, PSG : Achraf Hakimi ne digère pas la défaite face au Real Madrid

Quelques semaines après l'élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Achraf Hakimi avoue avoir toujours du mal à digérer la défaite subie au Real Madrid. Alors qu'il doit recevoir l'Olympique de Marseille pour le dernier rendez-vous important de la saison, l'international marocain est revenu sur cette déroute au micro de Téléfoot ce dimanche.

«On a passé des semaines pourries, c'est dur quand tes supporters ne te supportent plus. Gagner est la meilleure chose que nous puissions faire pour qu’ils nous encouragent à nouveau. Pour nous, c'est difficile de digérer, nous avions des qualités, je n'explique pas la défaite, c'est difficile pour moi de regarder les matches de Ligue des Champions en sachant qu'on est éliminés, aujourd'hui. Je ne comprends pas comment on a pu être éliminé, c'est pourquoi je comprends les supporters qui sont tristes et contrariés. Nous le sommes aussi. Les détails font la différence, il faudra corriger tout cela pour l'an prochain», a-t-il expliqué.

