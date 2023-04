AC Milan : l’incroyable retour en forme de Rafael Leão

La suite après cette publicité

Arrivé de Lille à l’AC Milan lors de l’été 2019, Rafael Leão a mis du temps à s’affirmer. L’attaquant qui a été progressivement replacé côté gauche s’est fait une place de choix dans l’effectif lombard sous la houlette de Stefano Pioli. Un coach qui a su tirer le maximum de ses qualités et ensemble, ils ont remporté la dernière Serie A. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Rafael Leão connaît une année assez singulière. Devant confirmer en club, mais aussi en sélection portugaise, le joueur de 23 ans a aussi les pensées prises par son avenir. Si la tendance est de rester du côté de la formation milanaise, les discussions trainent depuis de longs mois. Néanmoins, les derniers jours auraient été décisifs et un accord aux alentours des 5 millions d’euros annuels aurait été trouvé, faisant de lui le joueur le mieux payé de l’effectif transalpin. Une juste récompense par rapport à ses performances, mais qui n’aura pas manqué de parasiter sa saison.

D’ailleurs, il aurait confié à La Repubblica que son dossier était bouclé : «Je resterai à Milan.» Une bonne nouvelle pour l’AC Milan et Rafael Leão qui vont pouvoir se reconcentrer sur le terrain. À l’image de son club, Rafael Leão a connu différentes dynamiques cette saison. Débutant fort la saison, le Portugais confirmait alors son statut de patron des Rossoneri sur le plan offensif. Si son bilan est assez solide avec 11 buts et 10 offrandes en 37 rencontres toutes compétitions confondues, Rafael Leão a aussi connu une vraie panne. Muet du 14 janvier jusqu’au 2 avril dernier, il aura passé 11 matches avec la tunique milanaise sans trouver le chemin des filets. Une période assez difficile, mais où son coach ne l’a jamais lâché. «Il est clair que le but est toujours attendu de lui, mais même quand il ne vient pas, il est capable de faire gagner par le jeu. Il reste un point de référence très important pour notre secteur offensif», expliquait Stefano Pioli en conférence de presse en mars dernier.

À lire

AC Milan : Theo Hernandez se confie sur son avenir

Le réveil contre Naples

Le but est finalement arrivé et au meilleur des moments puisque l’AC Milan défiait le Napoli au Stadio San Paolo le 2 avril dernier. Un match précieux pour les Lombards qui veulent à tout prix finir dans le top 4 de Serie A. Surtout, cette rencontre permettait d’engranger de la confiance avant la double confrontation de Ligue des Champions entre les deux équipes qui débute ce mercredi. Et l’AC Milan ainsi que Rafael Leão n’ont pas manqué cette opportunité de s’affirmer. Auteur d’un doublé, le Portugais a été un des artisans majeurs d’une large victoire 4-0 et va vouloir confirmer cela en Ligue des Champions dix jours après. «Ce match était important pour la Serie A, nous voulons atteindre notre objectif qui est d’être là-haut près de Naples. La Ligue des champions sera un tournoi différent» a-t-il d’ailleurs expliqué après la rencontre à DAZN.

La suite après cette publicité

Pour autant, l’ancien Lillois était avant tout satisfait de ce match libérateur : «je veux juste réagir sur le terrain. J’aime écouter mon entraîneur et ceux qui travaillent ici, les gens qui parlent en dehors du club ne m’intéressent pas. Ça m’enflamme encore plus. J’ai eu quelques mois compliqués, maintenant je me suis retrouvé grâce à mon coach et mon équipe. C’est une sensation incroyable, mais même si je n’avais pas marqué aujourd’hui, nous avons quand même très bien joué et je suis content.» Son coach, Stefano Pioli, n’a lui aussi pas manqué de saluer cette performance : «Rafa n’a jamais abandonné. Il a marqué deux buts, l’un en tant qu’avant-centre, l’autre en partant de l’aile. Je pense que ces jeunes gens peuvent sembler ne pas s’améliorer, mais ils assimilent simplement de nouvelles idées et se préparent. Rafa sera un champion parce que c’est un jeune homme intelligent.» Passer un nouveau cap cela passera par les compétitions européennes, un domaine où il a été un peu moins brillant (1 but et 3 offrandes en 8 matches). Face à Naples, Rafael Leão est donc attendu au tournant.

Pour ces quarts de finale de Ligue des Champions, Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent en exclusivité 10€ de freebets sans dépôt avec le code FM10. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre.