Ligue 2 : le Paris FC en solide leader, Niort se fait cartonner par le Pau FC

La huitième journée de Ligue 2 offrait de belles affiches avec notamment un duel entre le leader, le Paris FC et Châteauroux. Le club francilien a parfaitement débutait en transformant un penalty grâce à Laura (20e) et en profitant du but contre son camp de Cissé (31e). Si Grange a réduit le score juste avant la pause (45e +2), le Paris FC s'est imposé 2-1 et compte désormais cinq points d'avance sur ses plus proches rivaux. Large leader, le Paris FC profite du faux pas de Niort contre Pau. Les Chamoix avaient bien débuté grâce à Doukansy (13e) avant de s'écrouler. Avec l'expulsion de Paro (20e), le club des Deux-Sèvres a craqué concédant un but d'Assifuah (38e), un doublé de Sabaly (45e et 80e) et une réalisation d'Armand (90e +1) en fin de match.

La suite après cette publicité

Avec cette défaite 4-1, Niort se fait doubler par Troyes qui a raté le coche contre Valenciennes mais s'en sort bien. À dix tout le match suite à l'expulsion hâtive de Salmier (3e), le club champenois a concédé un penalty transformé par Chevalier (8e) mais a rapidement répondu par Touzhgar. Un match nul 1-1 qui permet néanmoins à Troyes de se placer à la deuxième position. Défait 4-0 par Auxerre, Chambly a été doublé par Pau et Ajaccio vainqueur de Clermont (2-0). Le club de l'Oise est désormais lanterne rouge. Dans les autres matches, Le Havre a battu Dunkerque (1-0) tandis que Toulouse est venu à bout de Rodez (3-0).

Les matches de la soirée

Auxerre 4-0 Chambly : Le Bihan (17e, 30e et 49e) et Dugimont (20e) pour Auxerre

Châteauroux 1-2 Paris FC : Grange (45e +2) pour Châteauroux; Laura (20e sp) et Cissé (31e csc) pour le Paris FC

Clermont 0-2 AC Ajaccio : Courtet (54e sp) et Nouri (90e sp) pour Ajaccio

Dunkerque 0-1 Le Havre : Bazile (26e) pour Le Havre

Pau FC 4-1 Chamois Niortais : Assifuah (38e), Sabaly (45e et 80e) et Armand (90e +1) pour Pau; Doukansy (13e) pour Niort

Toulouse 3-0 Rodez : Dejaegere (13e), Amian (56e) et Van den Boomen (90e +5) pour Toulouse

Troyes 1-1 Valenciennes : Touzghar (16e) pour Troyes; Chevalier (8e sp) pour Valenciennes

Le classement de la Ligue 2