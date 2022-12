La Belgique publie une annonce originale pour trouver son futur sélectionneur

La suite après cette publicité

La Belgique est en pleine révolution. Demi-finaliste de la Coupe du Monde 2018 en Russie, le Plat pays a été sorti dès la phase de poules durant l’édition qatarie de 2022. Un échec cuisant synonyme de gros changements en interne. Outre une ambiance délétère au sein des Diables Rouges, il y a eu le départ officiel de Roberto Martinez, sélectionneur national depuis 2016. Une triste fin pour la génération dorée belge. Et pour beaucoup, il faut procéder à un lifting.

Eden Hazard a décidé de prendre sa retraite internationale et d’autres cadres du vestiaire pourraient suivre. La Belgique ne s’attend pas non plus à un énorme turnover au sein de son effectif et se concentre surtout sur l’identité du prochain sélectionneur. Depuis le départ de Martinez, plusieurs noms ont déjà été cités pour la succession de l’Espagnol. Thierry Henry, Michel Preud’homme ou encore Vincent Kompany, pour ne citer qu’eux. Mais visiblement, la fédération belge (URBSFA) veut faire les choses à sa manière. Alors qu’elle pourrait s’entretenir directement avec les profils appréciés, elle a publié une annonce de poste sur son site officiel.

Le nouvel entraîneur fédéral « sera un serial winner »

«Avec la publication de l’offre d’emploi, nous lançons officiellement aujourd’hui le processus de sélection du nouvel Entraîneur fédéral. Même après l'élimination précoce lors de la Coupe du Monde au Qatar, l’URBSFA reste très ambitieuse pour l'avenir. Tous les éléments sont présents pour continuer à connaître le succès dans le futur. Ce sera au nouvel Entraîneur fédéral de s'en servir et de nous conduire vers de nouveaux succès. L’URBSFA est à la recherche d’un Entraîneur fédéral à plein temps, qui sait ce que gagner signifie. Le nouvel Entraîneur fédéral devra nécessairement être résolument ambitieux et disposer de l’expérience internationale nécessaire au plus haut niveau, de connaissances et d’idées tactiques ainsi que des compétences personnelles adéquates. Il sera un serial winner avec de l'expérience dans la gestion de joueurs du top niveau. Il saura également comment créer un groupe soudé et intégrer des jeunes joueurs. La Fédération Belge de Football recherche un expert tactique, qui appuiera ses choix sur la base de données, de la technologie et de paramètres objectifs, et utilisera l'expertise ainsi que la structure sportives de l’URBSFA. Les candidatures devront être envoyées avant le 10 janvier 2023, après quoi le processus de sélection sera lancé par la Taskforce.»

De son côté, le président de la fédération, Peter Bossaert, a rappelé les ambitions belges pour le futur, à l’heure où un long chapitre de la sélection nationale se referme. «Nous avons pris beaucoup de temps avec la Taskforce ces derniers jours pour évaluer la situation sportive. Nous sommes unanimement sur la même longueur d'onde et restons particulièrement ambitieux. Nous croyons fermement en cette génération de footballeurs. D'une part, l’URBSFA va maintenant chercher un nouvel Entraîneur fédéral de haut niveau pour nous mener vers de nouveaux succès. Et d'autre part, le cœur technique sera à l'avenir dirigé par un duo et renforcé par un profil purement footballistique doté d’une expérience internationale de haut niveau», a-t-il indiqué. Le prochain patron des Diables Rouges est prévenu.