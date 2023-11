OL : Fabio Grosso défend John Textor

Après la nouvelle contre-performance face à Metz (1-1), les supporters lyonnais avaient décidé de s’attaquer à la direction lyonnaise. La raison ? John Textor n’était pas présent pour cette rencontre, empêtré dans des problèmes avec Botafogo au Brésil, et il avait même envoyé Tony Parker à sa place en tribunes. «Le problème, il n’y a personne du club qui est là pour t’épauler toute la semaine où même pour être là tout de suite, car ce n’est pas à toi d’être là aujourd’hui devant nous», avait expliqué le capo à Grosso après la rencontre.

Interrogé sur cette prétendue solitude à la tête de l’OL, Fabio Grosso a tenu à défendre son président. «Il ne faut pas trouver des appuis pour moi. Le président m’appelle régulièrement, il parle beaucoup avec moi. Il est avec nous et s’est même adressé au vestiaire récemment. On ne doit pas être là où ça ne nous concerne pas. On doit avoir un esprit commun plus grand. On a moyen de le faire. Tous méritent de se relever ». Son président appréciera.