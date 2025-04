Real Madrid : le ministre de l’intérieur espagnol répond à Vinicius

Pas une journée ne se passe sans que Vinicius ne soit cité dans la presse espagnole. Si c’est pour ses performances décevantes que le Brésilien fait parler ces dernières semaines, le double vainqueur de la Ligue de Champions s’était retrouvé au cœur de la lutte contre le racisme dans les stades espagnols la saison dernière, notamment après un match contre Valence. Toujours visé par des insultes et provocations à caractères racistes cette année, le joueur de 24 ans tente de faire bouger les choses. À tel point que le ministre de l’intérieur espagnol lui a répondu.

C’est dans un entretien pour CNN que Fernando Grande-Marlaska a été questionné sur les propos du Madrilène, qui était même allé jusqu’à affirmer qu’il fallait changer la pays hôte de la Coupe du Monde 2030 si les choses ne changeaient pas en Espagne. L’homme politique a diffusé un message d’espoir, affirmant néanmoins qu’un travail de fond avait déjà commencé : « nous espérons que les choses pourront évoluer davantage, elles ont déjà évolué jusqu’à présent, mais elles peuvent évoluer beaucoup plus et d’ici 2030, les cas de racisme et de racistes peuvent et doivent diminuer ». Grande-Marlaska a néanmoins tenu à nuancer les propos de Vinicius, rappelant que les actes qu’il subit ne reflètent par la majorité de la société : « je n’aime pas qu’il nous identifie. Je n’aime pas que la société espagnole soit identifiée par un petit nombre de barbares qui assistent à des événements sportifs publics. Cela m’a fait un peu mal, en tant que citoyen espagnol, ce qu’a dit Vinicius. Bien qu’il ait raison de dire que c’est une minorité. » L’intéressé sera en tout cas probablement heureux de voir que son combat remontent jusqu’aux plus hautes sphères du gouvernement.