Ligue des Champions : le vestiaire du PSG prévient le Barça !

Pour sa dernière répétition générale avant d’accueillir le FC Barcelone, mercredi soir, dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain n’a pu faire mieux qu’un match nul (1-1) face à Clermont, lanterne rouge du championnat de France. Avec un onze expérimental et l’esprit, très certainement, déjà tourné vers ce choc européen, les Parisiens ont, en effet, livré une prestation globalement décevante. Surpris par Habib Keita au cours du premier acte (0-1, 36e), les hommes de Luis Enrique s’en sont finalement remis à Gonçalo Ramos, servi par Kylian Mbappé (sur le banc au coup d’envoi), pour sauver l’essentiel et poursuivre leur série d’invincibilité. Loin d’être convaincant, ce résultat permet malgré tout aux Rouge et Bleu de conserver leur fauteuil de leader avec, provisoirement, 13 longueurs d’avance sur le Stade Brestois, deuxième.

La suite après cette publicité

«On s’attendait à un match assez difficile avec leur équipe positionnée très basse sur le terrain. Ils nous attendaient pour contrer. C’était le même scénario là-bas. Ce sont des équipes qui savent bien défendre, qui nous mettent en difficultés et qui proposent d’autres choses pendant le match. Il fallait jouer sur les côtés. Le coach voulait qu’on casse la profondeur. Il a insisté à la mi-temps. Au milieu il n’y avait pas d’espace pour faire notre jeu. Ils ont marqué sur leur seule frappe cadrée et ont marqué en début du match. On a réussi à chercher le match nul, on est sur une bonne période sans défaite et ce sont des points importants», analysait d’ailleurs Marquinhos, auteur de son 435e match toutes compétitions confondues avec le PSG, au micro de Canal +. Relancé sur la confrontation à venir face au Barça, le défenseur brésilien en profitait également pour lancer le choc contre la formation catalane.

À lire

PSG : les oreillettes bluetooth de Luis Enrique font jaser

Le PSG se dit prêt pour le Barça !

«On peut commencer à penser à Barcelone. On a essayé de faire la meilleure préparation possible. On va faire ce premier match à la maison, on compte sur l’ambiance et la puissance du Parc pour nous donner une bonne énergie et chercher ce résultat ici. On va tout donner sur le terrain et tout laisser pour prendre cette victoire», prévenait notamment le capitaine parisien. Interrogé à son tour sur ce rendez-vous ô combien précieux, Gonçalo Ramos affichait, lui aussi, toute sa détermination. «Le FC Barcelone ? Nous sommes prêts pour n’importe qui. Se qualifier ? On verra», lançait sobrement le buteur portugais. Une confiance également présente dans les propos tenus par Marco Asensio, présent en zone mixte après la rencontre. «On est sur le bon chemin, il y a une bonne connexion avec les supporters, avec l’ensemble du groupe, on a tous cette même envie et il va falloir poursuivre sur cette dynamique jusqu’à la fin. On voulait un résultat positif, on voulait gagner ce soir. Il faut oublier ce match maintenant, le plus important maintenant c’est de tourner vers Barcelone mercredi».

La suite après cette publicité

Et qu’en est-il de Luis Enrique ? Questionné, à ce sujet, le technicien espagnol offrait à son tour un discours fédérateur et ambitieux. «Nous sommes prêts pour n’importe quel match. Surtout pour la Ligue des Champions. C’est celle qui motive les joueurs, les supporters, c’est la Ligue des Champions. Il ne manque que Presnel Kimpembe. Il est là tous les jours dans le vestiaire. On arrive au meilleur moment de la saison pour moi. On est prêts. J’espère que le meilleur est encore à venir. C’est spécial. J’ai très envie de gagner des titres ici et de donner le maximum dans ce club qui a confiance en moi. J’espère donner beaucoup de joie aux supporters. Xavi ? Je lui ai envoyé un message mais je ne vous le dirais pas», indiquait l’ancien sélectionneur de la Roja avant d’en rajouter une couche en conférence de presse : «ce sont tous des joueurs du PSG, on doit être efficaces dans toutes les compétitions». Vous l’aurez compris, qu’importe le nul concédé face aux Auvergnats, le PSG est affamé et compte bien marquer les esprits dès mercredi, au Parc des Princes. Le Barça est prévenu.