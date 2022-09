PSG : Lionel Messi refuserait de prolonger

La suite après cette publicité

Il y a un peu plus d'un an, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Après une saison d'adaptation, la Pulga semble plus en forme que jamais. En effet, l'Argentin en est déjà à 6 buts et 8 assists en 11 apparitions toutes compétitions confondues cette saison sous le maillot parisien. Tout semble donc aller pour le mieux pour Messi, que le PSG veut prolonger alors que son bail s'achève en juin 2023.

Mais d'après la chaîne de télévision catalane Betevé, le footballeur né en 87 compte refuser cette proposition. L'attaquant, qui fait le lien entre Neymar et Kylian Mbappé, en aurait également assez de la durée des trajets en voiture à Paris. Ce serait l'une des raisons de ses envies d'ailleurs, lui que le Barça et Xavi rêvent de faire revenir. Affaire à suivre...