PSG : la nouvelle sortie coup de poing de Marquinhos

Le Paris Saint-Germain chancelle. Le club de la capitale n’est pas au mieux et actuellement la période la plus délicate de sa saison d’un point de vue sportif. Après deux défaites particulièrement douloureuses face à Marseille en Coupe de France (2-1) et contre Monaco en Ligue 1 le week-end dernier (3-1), le club parisien doit relever la tête s’il ne veut pas tout perdre. En effet, ce mardi à 21h, les joueurs de Christophe Galtier ont rendez-vous avec la Ligue des Champions et un adversaire très coriace, le Bayern Munich.

Le capitaine du PSG a d’ailleurs appelé à l’unité au sortir de la défaite sur les terres monégasques. Une remobilisation primordiale avant d’affronter l’un des favoris de la compétition. «La Ligue des champions est une compétition qu’on veut gagner car on ne l’a jamais fait au club, et aussi parce que beaucoup comme moi ne l’ont pas gagné à titre individuel. Mais il n’y a pas de pression ou de motivation supplémentaire», a notamment confié Marquinhos lors d’une interview accordée à nos confrères du Parisien avant les défaites contre l’OM et Monaco.

Des leaders qui doivent prendre leur responsabilité

Alors que le Paris Saint-Germain traverse une période très délicate, le capitaine du navire est forcément pris pour cible, plus que ses partenaires d’ailleurs ce qui semble logique finalement les performances du défenseur brésilien étant moins abouties que par le passé. De nombreuses critiques s’abattent donc sur Marquinhos en ce moment. Mais le Brésilien pense qu’il n’est pas le seul responsable et que d’autres leaders du groupe parisien doivent élever la voix pour se faire entendre et trouver la solution de manière collective.

«Il y a des choses supplémentaires à faire, il y a de bonnes aventures quotidiennes. On sait que tu es plus visé, tu dois être très exemplaire. Tu dois toujours essayer de motiver les autres, surtout les jeunes. Un capitaine ne peut pas être le seul à prendre des responsabilités dans une équipe. Même s’ils n’ont pas le brassard, il y a des leaders qui vont prendre aussi la parole, aider à la prise de décision. On fonctionne comme ça», a tenu à rappeler le défenseur du PSG. Une façon de se dédouaner ? On vous laisse en juger.

Une prolongation en bonne voie

Malgré toutes les incertitudes qui entourent le Paris Saint-Germain actuellement, la prolongation de Marquinhos, elle, ne devrait être qu’une simple formalité. Les dirigeants souhaitent le conserver et le joueur n’a pas caché son envie de prolonger l’aventure chez les Rouge et Bleu. Le renouvellement du contrat du capitaine du PSG dans la capitale jusqu’en 2027 serait même acté, selon les dernières indiscrétions de nos confrères de L’Equipe. Une très bonne nouvelle alors que le PSG traverse une des périodes les plus sombres de sa saison.