Kylan Mbappé s’enflamme pour Victor Wembanyama

Entre sa saison avec le PSG, les recherches de sa future maison à Madrid et son récent dîner à l’Élysée, Kylian Mbappé (25 ans) ne sait plus où donner de la tête. Malgré tout, KM7 a du temps pour suivre la NBA, lui qui est un grand fan de basket. Il a d’ailleurs envoyé un message à son ami Victor Wembanyama, qui évolue chez les Spurs de San Antonio.

La suite après cette publicité

Auteur d’un très gros match et notamment d’un contre dévastateur hier soir face à Oklahoma City (victoire 132-118), "Wemby" est devenu le premier joueur à terminer une rencontre avec plus de 25 points (28), plus de 10 rebonds (13), plus de cinq passes (7), cinq contres et cinq tirs réussis à trois points (sur 7) précise RMC Sport. Une prestation XXL qui a été suivie par Mbappé, qui a publié le message suivant sur Instagram : «ROTY? (rookie de l’année, ndr) 10.000%.» Le message est clair.