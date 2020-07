Real Madrid : Eden Hazard dans le groupe pour le match contre Grenade, James Rodriguez pas convoqué

Absent contre Getafe et l'Athletic à cause de gênes à la cheville, Eden Hazard avait retrouvé les terrains contre Alavés vendredi soir (victoire 2-0) puisqu'il a joué une dizaine de minutes sur la pelouse de l'Estadio Alfredo Di Stéfano. Mais désormais, l'international belge va-t-il retrouver une place de titulaire à l'occasion du match de la 36e journée de Liga contre Grenade lundi (22h, à suivre en direct sur notre site) ? Ce qui est sûr, c'est que l'ancien joueur de Chelsea sera du déplacement puisqu'il est dans le groupe madrilène. Un peu plus tôt dans la journée, Zinedine Zidane avait déjà évoqué le cas du Belge en conférence de presse : «ça va, il est avec nous et c'est la chose la plus importante d'avoir les joueurs disponibles et demain, nous verrons comment faire. Vous verrez s'il joue.»

En revanche, un autre joueur manque encore une fois à l'appel. Pas convoqué depuis deux rencontres, James Rodriguez va encore une fois rester à Madrid. L'international colombien n'a en effet pas été retenu pour cette rencontre importante dans la course au titre. Le divorce semble donc vraiment consommé entre Zinedine Zidane et James Rodriguez...