Liga : partage des points entre l'Athletic et Villarreal

Match intéressant dans cette 24e journée de Liga entre l'Athletic et Villarreal qui s'est terminé sur nul 1-1. Déjà buteur lundi dernier face à Cadix, Berenguer a remis ça, égalisant avant la pause (44e) et répondant à l'ouverture du score de Gerard Moreno (16e).

Au classement, les deux équipes n'avancent pas beaucoup. Après un joli redressement, les Basques font du surplace avec cette 10e place. Le Sous-Marin Jaune est lui quatre rangs au-dessus avec 8 points de plus, et vise plus que jamais une qualification européenne.