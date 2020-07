OL : Vincent Ponsot nommé directeur du football

Alors que le mercato est actuellement fermé en France, l'Olympique Lyonnais s'agite en coulisses. Directeur Général Adjoint, Vincent Ponsot aura de nouvelles responsabilités, lui qui a été nommé Directeur du Football sur l’activité core-business ont annoncé les pensionnaires du Groupama Stadium ce mardi.

«OL Groupe annonce ce mardi 28 juillet, la nomination de Vincent Ponsot en tant que Directeur du Football sur l’activité core-business constituée des équipes professionnelles masculines, féminines, françaises et américaines ; des académies filles et garçons ainsi que des académies internationales. Vincent Ponsot jusqu’alors DGA en charge des RH, Juridique et Administration Sportive est nommé Directeur Général du Football en lien direct avec le Président Jean-Michel Aulas et le Directeur Général Thierry Sauvage. La communication sportive est placée désormais sous la responsabilité du Directeur Général du Football.» Le club annonce également les arrivées de Sam Primaut (OL Groupe à la Direction Marketing) et de Florent Deligia (Directeur de la Communication Corporate).