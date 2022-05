OL : Vincent Ponsot envoie une petite pique à Juninho

Après la conférence de presse pour annoncer les prolongations de Wendie Renard et de Maxence Caqueret, Jean-Michel Aulas, Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot sont restés échanger avec la presse concernant l'actualité brûlante de l'OL. Le directeur du football, dont les relations avec Juninho auraient été glaciales, a évoqué l'organisation du club et la possible venue d'un nouveau directeur sportif.

«Florian (Maurice) n'a jamais été directeur sportif. On travaillait avec Bruno Genesio et lui sur le recrutement. On retrouve le même fonctionnement à présent. Je ne choisis pas les joueurs, je n'en ai pas les capacités. Bruno Cheyrou l'a. La différence c'est qu'il travaille aussi sur les filles. On travaille en étroite collaboration. Ce qui compte, ce n'est pas le poste ou le nom, mais la façon dont on travaille ensemble. Sur la partie technique, on se voit avec le coach» Vincent Ponsot a aussi ajouté :on termine un cycle de 3 ans qui n'est pas satisfaisant par rapport aux investissements. On a une feuille de route, indépendante de l'arrivée des nouveaux actionnaires. On veut retrouver cet attachement au club qui amène des performances. Une façon de charger Juninho, dont les 3 saisons n'ont pas été une réussite pour les dirigants.