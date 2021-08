L'AC Milan révèle son maillot third 2021-2022 avec Puma

Le nouveau maillot third de l'AC Milan pour la saison 2021-2022

Après une très belle saison 2020-2021 au cours de laquelle la bande de Stefano Pioli a bataillé pour le titre et a validé sa place dans le top 4, synonyme de qualification directe en Ligue des Champions, l'AC Milan a l'intention de jouer à nouveau les premiers rôles en Serie A.

Pour cela, Olivier Giroud, Zlatan Ibrahimivic ou encore Theo Hernandez arboreront un maillot third au design spécial mais reproduit avec bien des équipes par Puma pour cette nouvelle saison 2021-2022. La marque allemande avait déjà présenté au cours de ces dernières semaines le maillot «home» ainsi que le «away» du club milanais.

En effet, cette nouvelle tunique, dont la couleur principale est le noir et qui sera notamment portée par les Rossoneri les soirs de Ligue des Champions, a la particularité de remplacer l'écusson du club par une simple inscription entre deux lignes horizontales «AC MILAN», comme c'est par exemple le cas des troisièmes maillots de l'OM ou encore de Manchester City cette année.

Puma respecte ainsi la coutume de cette nouvelle saison. L'écriture venant remplacer l'écusson du club au centre du maillot est visible en rouge, tout comme le logo de l'équipementier de l'AC Milan. Le sponsor maillot principal, Emirates Fly Better (de la compagnie aérienne Fly Emirates) est lui présenté en blanc sur ce kit ayant donc du noir, du rouge et du blanc comme couleurs.

À noter que là encore, l'écusson de l'AC Milan ne disparaît pas totalement. Il est placé au dos de ce nouveau maillot, au niveau du cou, en rouge, alors qu'il est évidemment remarquable un peu partout de manière très subtile et légèrement effacée, en gris.

Un short noir avec un écusson monochrome rouge et des chaussettes noires, avec plusieurs bandes rouges et le lettrage «ACM», accompagneront les pensionnaires de San Siro cette année lorsqu'ils revêtiront ce maillot third osé, simplifié mais original qui devrait diviser parmi les fans du club lombard.

Thinking forward with a new AC Milan ❤️🖤

Pensare al futuro con un nuovo Milan ❤️🖤@pumafootball #MoveLikeMilan #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) August 18, 2021

