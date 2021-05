L’AC Milan dévoile déjà son maillot pour la saison 2021-2022 !

La saison de Serie A n’est pas encore terminée mais Puma dévoile d'ores et déjà le nouveau maillot domicile de l'AC Milan pour la saison 2021-2022.

Alors que l’Inter Milan vient d’être sacré champion d’Italie dès la 34ème journée de Serie A, c’est au tour de Zlatan Ibrahimovic et ses coéquipiers d’attirer les regards. Forts de leur succès 3-0 face à Cristiano Ronaldo et la Juventus lors de la précédente journée de championnat, les Lombards ont pris une bonne option pour se qualifier en Ligue des Champions et Puma profite de cette fin de saison haletante pour présenter le nouveau maillot que les Milanais porteront probablement au moins une fois d'ici la fin de saison.

Introducing the Milan state of mind: here's our new @pumafootball 2021/22 Home Shirt 🔴⚫ #MoveLikeMilan #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) May 11, 2021

Après de très longues années d'attente pour les tifosi du Milan AC, le club semble enfin de retour au premier plan avec une équipe mêlant insouciance et expérience. Les Milanais sont à nouveau enthousiasmants. San Siro pourrait de nouveau entendre l'hymne de la C1 résonner comme lors des plus belles années du club, où adidas a eu le plaisir de floquer de grands noms comme Shevchenko ou Kaka entre 1999 et 2018.

Puma a pris la relève depuis la saison 2018/2019 et, malgré des débuts assez compliqués pour un club de cette envergure, la marque au félin bondissant compte bien profiter de la nouvelle dynamique du club lombard pour apporter sa touche à la grande histoire milanaise. Preuve du renouveau dans la capitale de la mode, la marque allemande dévoile un maillot qui s'éloigne des coutumes historiques du club.

Le nouveau maillot du Milan AC, qui sera principalement porté durant les matchs à domicile, à San Siro, est plutôt sobre. Comme à l’accoutumée, on retrouve une tunique rouge et noire avec des flocages blancs. Si rien ne change au niveau des couleurs, la grande nouveauté se trouve dans le design du maillot. Le col en V prend la place du col classique, mais c’est surtout au niveau des fameuses bandes rouges et noires que la différence se fait.

Historiquement, ces bandes sont toujours égales, qu’elles soient fines ou larges. Pour la saison prochaine, Puma brise les codes historiques du club aux 7 Ligues des Champions en dévoilant un maillot où les rayures deviennent de plus en plus fines en allant vers les flancs. Un short noir et des chaussettes noires et rouges complètent cette nouvelle que les Milanais pourraient arborer lors de la 37ème journée de Serie A face à Cagliari.