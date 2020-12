Ligue 1 : le Stade Rennais s'en sort contre Metz, le RC Lens finit bien l'année face à Brest

Une dernière journée avant les fêtes de fin d'année. La 17e levée de Ligue 1 se déroulait ce mercredi et cinq matches débutaient à 19 heures. De retour sur le devant de la scène après trois victoires de rang, le Stade Rennais (5e) accueillait le FC Metz (10e) au Roazhon Park. Dans une bonne passe et placés derrière l'OM au classement, les Bretons pouvaient mettre la pression sur le club phocéen en cas de succès. Les Grenats, eux, pouvaient revenir à deux points du SRFC. Pour aller chercher les trois points, Julien Stéphan alignait un 4-1-4-1 avec Niang en pointe, et Doku et Terrier sur les ailes. En face, Frédéric Antonetti partait sur un 3-4-3 avec son trio Yade-Boulaya-Leya Iseka aux avant-postes.

Sur leur pelouse, les Rennais prenaient les choses en main et affichaient rapidement une forte possession de balle (environ 70%). Mais face au bloc messin, et malgré quelques tentatives d'accélération de Doku ou même Bourigeaud, les joueurs de Julien Stéphan ne trouvaient pas la faille en première période. Il fallait attendre le retour des vestiaires pour trembler. Car après un arrêt de Salin devant Gueye (50e), le SRFC faisait la différence. Grâce à une frappe croisée, Grenier ouvrait le score (52e, 1-0). Dos au mur, les visiteurs poussaient et Vagner réussissait à égaliser mais ce dernier était logiquement signalé en position de hors-jeu (73e). Le Stade Rennais tenait et prenait les trois points pour s'installer au quatrième rang. De son côté, le FC Metz restait dixième.

L'OGC Nice dans le dur face à Lorient

Dans les autres matches, le RC Lens (8e) défiait le Stade Brestois 29 (11e) au Stade Bollaert. Juste avant les fêtes, les Sang-et-Or pouvaient faire une belle opération en s'emparant de la sixième place, en attendant la suite de la soirée, alors que les Brestois avaient l'occasion de doubler leurs adversaires. En première période, Kalimuendo dégainait rapidement pour ouvrir le score (11e, 1-0) avant le but du break signé Sotoca sur penalty (34e, 2-0). Derrière, les hommes d'Olivier Olivier Dall'Oglio réduisaient l'écart sur penalty (90e+4, Charbonnier) mais le RCL s'imposait deux buts à un pour grimper au sixième rang. Le SB29 ne quittait pas sas onzième place.

Dans le même temps, les Aiglons recevaient le FC Lorient à l'Allianz Riviera. Rapidement devant grâce à Lotomba (18e) et Reine-Adélaïde (34e), les hommes d'Adrian Ursea voyaient Moffi relancer les Merlus après la pause (49e). Pas du tout dominateurs (2 tirs, 2 buts), les locaux encaissaient un second but après une faute de Bambu, expulsé, et un penalty de Grbic (8ée, 2-2). Score final 2-2. Un résultat qui offrait la douzième place à l'OGCN, alors que Lorient passait dix-huitième. Enfin, les Girondins de Bordeaux ont été surpris par Reims (1-3), tandis que le Dijon FCO a inversé la tendance à Nîmes (3-1), l'expulsion de Miguel du côté des Crocos (76e) ayant changé beaucoup de choses.

Les résultats de 19h :