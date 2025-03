PSG : Lucas Hernandez espère être champion de France ce samedi soir

Après leur très large victoire sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne ce samedi soir (6-1), les Parisiens pourraient être champions dès ce samedi, notamment après la défaite de leur dauphin Marseillais à Reims (1-3). Si le derby de la Côte d’Azur entre Monaco et Nice ne trouve pas de vainqueur, le PSG sera donc sacré dès ce 29 mars. Un scénario rêvé pour Lucas Hernández, qui espère être champion de France dès le retour des Parisiens dans la capitale.

«On a eu du mal à rentrer dans le match, les 20-25 premières minutes, alors que Saint-Etienne a très bien démarré. Ils nous ont mis en difficulté, ils faisaient la différence en 1 contre 1. Le coach nous a donné 2-3 consignes à la mi-temps, on a réglé tout ça. Puis, on a fait ce qu’il fallait faire depuis le début (…) Le titre ? On sera dans l’avion, mais une fois qu’on sera arrivés, on espère qu’on sera déjà champions. Si ce n’est pas cette semaine, on espère que ce sera la semaine prochaine», a-t-il assuré sur DAZN.