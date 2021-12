Carlos Vinicius : «la même célébration que Kylian Mbappé ? Une coïncidence»

Foot Mercato : Carlos, félicitations pour vos premiers buts avec le PSV Eindhoven, notamment ce doublé contre Twente. Qu’avez-vous éprouvé après avoir débloqué votre compteur sous vos nouvelles couleurs ?

Carlos Vinicius : ce match face à Twente a été marquant pour moi. Je me souviendrai toujours avec beaucoup de tendresse de ce jour très spécial.

FM : plus largement, quel bilan dressez-vous de vos premiers pas au PSV ?

CV : je m’adapte chaque jour un peu plus, je me fonds dans le groupe. Je me sens très bien ici, je suis heureux de porter un maillot avec une telle tradition dans le football européen et j’espère continuer à m’améliorer et à donner le meilleur pour le club.

FM : comment trouvez-vous votre nouvelle équipe ?

CV : nous avons une grande équipe très qualifiée avec de grands joueurs. Un groupe très fort, qui se complète bien sur le terrain. Nous avons tout pour faire une grande saison et atteindre nos objectifs.

FM : quel football avez-vous trouvé aux Pays-Bas ? Comment le situeriez-vous en comparaison avec la Liga Bwin, la Ligue 1, la Série A ou le championnat brésilien que vous connaissez également ?

CV : c’est un football avec beaucoup d’intensité et des équipes compétitives, il y a beaucoup de travail tactique et stratégique. C’est aussi un football spectaculaire. Il y a beaucoup de jeunes joueurs de talent, alors c’est une compétition relevée, comme d’autres en Europe.

FM : la lutte pour le titre en Eredivisie promet d’être intense avec l’Ajax, qui impressionne en Ligue des Champions. Sentez-vous votre équipe préparée à ce défi ?

CV : nous sommes prêts pour aller chercher notre objectif. Nous sommes actuellement en tête mais il reste beaucoup de chemin devant nous, beaucoup de choses peuvent encore se passer, on le sait. Mais on a confiance en notre groupe, on prend étape après étape. On travaille dur la semaine et on espère aller chercher la victoire à chaque rencontre.

Souvenirs de Monaco

FM : vous avez récemment joué Monaco en Ligue Europa. Vous avez fait votre retour au Louis II où vous aviez évolué, sous la forme d’un prêt de six mois, en 2018/19. Comment avez-vous vécu cet événement ?

CV : c’est toujours bon de revenir au Louis Il, de revoir des amis de longue date. Ce match précis a été dur pour nous. Malheureusement, nous ne sommes pas passés, mais il faut en tirer les leçons, garder la tête haute et continuer à travailler en vue des prochains défis.

FM : que gardez-vous de ce passage en Principauté ? Comment avez-vous trouvé cette expérience en France ?

CV : ç’a été sans aucun doute une expérience très importante dans ma carrière. J’ai appris, j’ai grandi et je suis parti plus aguerri. Je suis heureux d’avoir eu cette opportunité, mais aujourd’hui, je porte le maillot du PSV et je veux faire de mon mieux ici pour le club et ses fervents supporters.

FM : à Monaco, vous avez inscrit 2 buts en 13 apparitions. Qu’a-t-il manqué pour que vous réussissiez davantage et restiez plus longtemps là-bas ?

CV : il est difficile de dire ce qui a manqué, mais je prends cette expérience comme un apprentissage dans ma carrière. J’ai côtoyé de grands joueurs. Alors, sans aucun doute, ç’a été un grand apprentissage pour moi.

FM : vous célébrez d’ailleurs vos buts en prenant la même pose qu’un autre ancien de l’ASM, Kylian Mbappé. Est-ce une pure coïncidence ? Que pensez-vous de lui comme joueur ?

CV : c’est une coïncidence. J’ai commencé à fêter mes buts comme ça à cause d’une chaîne FIFA, parce que mon joueur dans le jeu célébrait les siens de cette façon. Beaucoup de gens sont venus me demander sur Instagram de fêter mes buts de cette manière. J’ai marqué un but avec Monaco, j’ai célébré de cette façon-là et même le club est entré dans le jeu. Depuis ce moment-là, je fête mes buts comme ça. Mbappé est un excellent joueur, doté d’un incroyable potentiel et les gens voient combien il brille sur la scène mondiale.

FM : comment s’est passée votre expérience à Tottenham la saison passée (10 buts en 24 apparitions toutes compétitions confondues) ? Comment avez-vous vécu le statut de doublure de Harry Kane ? Travailler avec José Mourinho, c’était comment ?

CV : j’ai vécu une expérience merveilleuse. Porter le maillot de Tottenham, évoluer avec des joueurs incroyables, travailler sous les ordres de José Mourinho, jouer en Premier League… Ç’a été incroyable de côtoyer tous ces cracks, avec un grand coach. J’ai énormément appris là-bas, j’ai beaucoup progressé.

Rêves de Seleção

FM : qu’avez-vous ressenti lors de votre titre de meilleur buteur de Liga Bwin avec Benfica en 2019/20 (18 réalisations) ?

CV : je suis très fier d’avoir pu être meilleur buteur d’un championnat si important avec Benfica. C’est jusqu’ici le plus grand fait d’armes individuel de ma carrière. J’ai marqué beaucoup de buts importants, j’ai réussi à très bien jouer mon football. Un grand moment.

FM : vous n’avez finalement pas beaucoup travaillé avec Jorge Jesus à Benfica. Que gardez-vous de lui et comprenez-vous pourquoi il a eu autant de succès il y a peu à Flamengo ?

CV : Jorge Jesus est un coach avec lequel j’ai aussi appris. C’est un grand professionnel et cela explique son succès avec Flamengo. Il a écrit l’histoire là-bas et il a énormément de mérite pour cela.

FM : vous êtes prêté avec option d’achat au PSV par Benfica. Si je ne me trompe pas, c’est la cinquième fois de votre carrière que vous êtes dans cette situation. Aimeriez-vous rester au PSV à l’issue de la saison pour enfin avoir la continuité dont un buteur a besoin pour briller ?

CV : mon esprit est pleinement concentré sur le PSV. Je ne pense qu’à jouer, marquer ici et donner du bonheur aux supporters. Je suis très heureux ici au club, content de cette opportunité et je vais faire de mon mieux pour atteindre les objectifs collectifs du club avec les partenaires.

FM : l’exemple récent d’Arthur Cabral, meilleur buteur du championnat de Suisse avec Bâle récemment appelé en Seleção, montre que Tite est attentif à tous les championnats ici en Europe. Aller en sélection est également un de vos rêves, une ambition ?

CV : c’est un grand rêve que j’ai et j’espère pouvoir le réaliser un jour. Tout joueur a des rêves et a l’objectif d’enfiler le maillot de sa sélection nationale et moi aussi. Mais je sais aussi que ce ne sera possible que si je fais un bon travail dans mon club. Alors, je ne pense qu’à être bon avec le PSV, en aidant bien l’équipe, pour, qui sait, un jour, réaliser ce rêve d’aller en sélection brésilienne.

FM : quel est votre buteur référence, passé ou présent ?

CV : il y a eu de grands joueurs, mais je crois que Ronaldo Fenomêno et Romario sont les joueurs qui ont énormément brillé à mon poste. Je cherche à m’inscrire des meilleurs, apprendre au quotidien des joueurs que je côtoie et de mes entraîneurs pour continuer à progresser continuellement.