PSG : Joshua Kimmich a annoncé sa décision

Le Paris Saint-Germain a annoncé hier l’arrivée de João Neves. Une excellente nouvelle pour les champions de France qui avaient fait du Portugais une priorité. Dans le même temps, les pensionnaires du Parc des Princes ont appris une mauvaise nouvelle puisque Julian Alvarez a décidé de rejoindre l’Atlético de Madrid. Courtisé par les Franciliens, le champion du monde 2022 a donné sa préférence au projet des Colchoneros. Un accord a même été trouvé ce mardi matin avec Manchester City.

Battus sur ce dossier, les Franciliens ont également reçu une autre mauvaise nouvelle. Celle-ci vient d’Allemagne et plus exactement de Munich. Comme expliqué depuis plusieurs mois, le PSG est très intéressé à l’idée de recruter Joshua Kimmich (29 ans). Polyvalent, solide et surtout très expérimenté, l’international allemand réunit toutes les qualités qui plaisent au club français. Et on se disait que le PSG avait ses chances puisque le Bayern Munich a ouvert la porte au départ du joueur sous contrat jusqu’en 2025.

Kimmich va rester

Les Bavarois étaient disposés à s’en séparer afin de se délester de son salaire et de récupérer quelques liquidités pour éviter de le laisser s’en aller libre dans un an. Des discussions concrètes ont donc eu lieu entre Paris, le Bayern et le clan Kimmich. Mais depuis quelques jours, la tendance n’est pas vraiment positive. Dimanche, Sky Germany a expliqué que même si le PSG voulait toujours le recruter, le joueur envisageait de poursuivre chez les pensionnaires de l’Allianz Arena. Ce mardi, le natif de Rottweil a communiqué sa décision à toutes les parties concernées.

Selon nos informations, Joshua Kimmich a tranché et a décidé de poursuivre au Bayern Munich pour une nouvelle saison. Son choix est définitif. C’est donc la fin de cette piste pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, pour cet été 2024. Le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi pourrait revenir à la charge dès cet hiver ou l’été prochain, une fois qu’il sera libre si bien sûr, il ne prolonge pas au Bayern Munich d’ici là. Ce qui n’est pas impossible selon Sky Germany qui a indiqué que des échanges ont débuté à ce sujet entre le joueur et son club.