PSG : très mauvaise nouvelle dans le dossier Joshua Kimmich

Visiblement, le PSG et le Barça vont devoir faire appel à leur sens de l’imagination cet été. Désireux de se renforcer au milieu de terrain, les deux clubs sont en effet sur le point de voir une piste leur échapper, et pas n’importe laquelle. Alors que l’avenir de Joshua Kimmich semblait s’écrire ailleurs qu’en Bavière, là où l’international allemand reste sous contrat jusqu’en juin 2025, mais où il a vu son statut se fragiliser au cours des derniers mois, l’idée de le voir y prolonger son séjour prend aujourd’hui de l’ampleur.

«En général, on peut toujours se parler de manière sensée (avec les dirigeants). Je pense que toutes les portes sont ouvertes à tout le monde. Globalement, je me sens très à l’aise ici, à Munich. Tous mes enfants sont nés ici, nous avons tout construit ici. Bien évidemment, la saison dernière n’a pas été aussi réussie qu’espéré. Ce n’est pas la devise du Bayern Munich, ni la mienne d’ailleurs. Maintenant, j’ai très faim et je suis plein d’énergie pour la nouvelle saison», a déclaré le joueur dans des propos rapportés par Sky Sports Germany ces dernières heures.

Les discussions pour une prolongation ont démarré

Selon le média allemand, on a même atteint ces dernières heures un stade de discussions avancées entre le clan du joueur et le club. Après neuf saisons au Bayern Munich, il semblerait que Kimmich ait réexaminé sa position, et qu’il soit désormais prêt à rempiler pour une dixième. Sky Sports explique qu’à date, le PSG souhaite toujours s’attacher les services du joueur de 29 ans, mais que lui, souhaite bien rester au Bayern.

Appelé à commenter la situation, le directeur général bavarois, Max Eberl, a confirmé à demi-mot : «Joshua est un joueur important du Bayern depuis de nombreuses années, et il devrait continuer à l’être à l’avenir», a-t-il déclaré pendant la tournée coréenne du club. De nouvelles discussions devraient avoir lieu dans les prochains jours entre les deux parties, mais Kimmich devra accepter de revoir son salaire à la baisse pour rester. Emargeant aujourd’hui à 20 millions par an, l’ancien joueur de Leipzig n’entre plus dans les clous de la nouvelle grille salariale du Bayern.