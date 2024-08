JO 2024 : Alexandre Lacazette a hâte de revenir au Groupama Stadium

Plus qu’une marche avant Paris. L’équipe de France olympique affrontera l’Égypte, ce lundi soir au Groupama Stadium (Lyon), en demi-finale des Jeux olympiques. L’occasion pour Alexandre Lacazette, capitaine de l’Olympique Lyonnais, de retrouver sa ville et son stade. Cette fois-ci avec la sélection. « Jouer à Lyon, avec le maillot bleu, le numéro 10, le brassard. C’est parfait », a-t-il indiqué à la veille de ce match, dans des propos relayés par Foot National.

« Quand on a l’habitude de jouer dans le même stade, on crée quelque chose. Et puis il y a le public, tout l’amour qu’il me donne saison après saison. Ça représente quelque chose de très fort, surtout pour les attaquants. » Le joueur de 33 ans était proche de partir cet été pour l’Arabie saoudite. Mais il a finalement choisi de rester une saison de plus à l’OL. Nul doute que les supporters du club rhodanien lui réservent un accueil très chaleureux pour demain. Et lui espèrera leur rendre l’appareil en marquant et en qualifiant la France pour la finale au Parc des Princes (le 9 août), face à l’Espagne ou le Maroc.