Projet Yakar : quand le football devient vital

À Thiaroye, banlieue défavorisée de Dakar, le football représente bien plus qu'un simple sport, c'est un véritable exutoire pour les enfants de l'école ADE où le projet Yakar est né pour améliorer leur quotidien en les aidant à développer cette activité si importante pour eux. Des maillots spécialement conçus leur ont ainsi été distribués. Un documentaire a été réalisé sur la vie de ces enfants et leur rapport au sport. Zoom sur les débuts d'un magnifique projet humanitaire.

La suite après cette publicité

Les prémices du projet Yakar

Tout commence en 2015, quand Jonathan Szwarc, qui travaille alors chez Nike France, se rend en mission humanitaire au sein de l'école ADE ( Avenir et Développement de l'Enfant ). Fondée en 2004 par Djibril Sané qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école plus jeune et s'était promis de donner accès à l'éducation aux prochaines générations, cette école accueille chaque année 500 enfants. Lors de cette mission humanitaire dans la banlieue de Dakar, Jonathan Szwarc découvre une autre facette du football : « on sait tous, et c'est malheureusement vrai, que beaucoup de jeunes jouent au football pour devenir professionnel et sortir leur famille de la pauvreté. En revanche, il y a autre chose dont on parle très peu: le football a un rôle hyper important pour les enfants. Il leur permet de s'évader, d'oublier les difficultés scolaires et quotidiennes en plus d'avoir un rôle très important sur leur entourage proche et notamment leurs parents qui savent que quand ils jouent au football, ils ne sont pas dans la rue à faire des bêtises. Encore plus interpellant, le football a aussi un impact marqué sur leurs professeurs qui ont des difficultés à créer du lien en classe puisqu'il y a beaucoup d'élèves, et que culturellement parlant, ce n'est pas leur rôle premier. Une fois sur le terrain, tout est différent, une complicité se crée et derrière, il est plus simple pour les professeurs de transmettre leurs savoirs. » Cette rencontre avec ces enfants et Djibril Sané va faire naître un rêve chez Jonathan Szwarc: apporter plus que son temps à ces enfants en les aidant de façon concrète.

Crédits : Nelson Coulhon

Une promesse pleine d'espoir

« Yakar » signifie espoir en Wolof, qui est le dialecte le plus parlé au Sénégal. À la fin de sa mission humanitaire, Jonathan Szarc se promet donc d'aider ces écoliers et courant 2019, l'espoir naît avec le lancement du projet. « J'ai été voir un ami designer avec qui je travaillais chez Nike. Je lui ai dit que mon rêve serait de concevoir des maillots spécialement pour ces enfants avec des messages dessus. Le but étant de les distribuer et de documenter l'aboutissement sur place », explique Jonathan Szwarc qui a vu son rêve se réaliser grâce à Jérémie Boeglin, fondateur du studio de design Midi:Quinze et Laura Jovelin, qui en est la directrice artistique, qui ont passé de longs mois sur la conception du maillot qui comporte des messages cachés que les enfants devront découvrir en grandissant. Sur le logo, qui est sur le cœur, se trouve un lion, qui est le symbole du Sénégal. La crinière de ce lion a été faite à partir d'un symbole africain qui veut dire « force ». Le drapeau du Sénégal est présent sur la manche droite. Enfin, au dos du maillot, on retrouve la phrase « Everything Is Possible » ( tout est possible ) dont le typogramme puise son lettrage dans l'alphabet Wolof. C'est une phrase souvent utilisée par la star du pays, Sadio Mané. « L'humanitaire de manière générale, ce n'est jamais très créatif. Je me suis dit que si j'arrive à présenter ce maillot de façon créative, je peux à la fois répondre à une insuffisance de matériel pour ces enfants mais aussi inspirer les gens à Paris ou en Europe afin qu'ils se penchent sur l'humanitaire. C'est pour cette raison qu'il faut que le maillot soit portable même en dehors des terrains », détaille le fondateur du projet Yakar. Pour mettre en avant ce maillot côté « lifestyle », des shootings photos ont été réalisés à Paris avec Karl Hab et Bishop Nast. 150 maillots sont mis en vente sur Pro Direct Soccer.

Crédits : Karl Hab

Les coulisses de Yakar

« Une fois que tout est bon pour les maillots, c'est le parcours du combattant. Je me mets à chercher des fonds pour payer le voyage, le matériel et aussi trouver les talents pour venir documenter, filmer, photographier, mettre de la musique etc. Pendant plusieurs mois, j'étais en quête de trouver les bonnes personnes. Le problème c'est que la Covid est passée par là. On ne pouvait pas partir pendant de longs mois parce qu'il fallait trouver la bonne fenêtre pour sortir de France, aller au Sénégal et que les petits aillent à l'école dans le même temps. Ce n'était pas gagné vu qu'elle a été fermée 8 mois à cause de la pandémie mondiale. En novembre, il s'est passé quelque chose d'incroyable: nous avions pu quitter la France entre les deux confinements et l'école a réouverte à Dakar, le 14. On est donc arrivé sur place le 15 où on est tout de suite allé distribuer les maillots avec les réalisateurs Tom Weber et Nelson Coulhon. Ma rencontre avec eux a été déterminante et a vraiment fait passer le projet dans une autre dimension. Ils m'ont accompagné à Thiaroye, ont mis 3 mois de leur vie dans ce projet entre la préparation, le tournage et le montage pour montrer l'impact du football sur les enfants. Le but étant de montrer cette facette du sport et du foot qui nous est souvent inconnue », nous témoigne Jonathan Szwarc.

Le projet Yakar est une véritable mission menée en équipe. Si Jonathan Szwarc en est le « chef d'orchestre », rien de tout cela n'aurait été possible sans les talents créatifs de Tom Weber, Nelson Coulhon, Karl Hab, Bishop Nast ainsi que Jérémie Boeglin et Laura Jovelin. L'espoir est né grâce à tous ces talents issus de différents secteurs qui ont rassemblé leur savoir-faire.

Crédits : Nelson Coulhon

« Du contenu sur le foot il y en a énormément, et de qualité, mais sur cette facette là, on n'en voit pas. Le football leur est vital », poursuit Jonathan Szwarc, qui souhaite que cette distribution de maillots et ce documentaire ne soient que la première étape de Yakar. La mise en vente des maillots sur Pro Direct Soccer ainsi que la récolte de fonds ont pour objectif d'entamer la seconde mission du projet: construire un terrain de football adapté pour les enfants de l'école ADE. Idéalement, même s'il est compliqué de s'avancer avec la pandémie mondiale et tout ce qu'elle peut engendrer, ce stade verrait le jour fin 2021. C'est en tout cas l'objectif de Jonathan Szwarc.

Comme pour les maillots, il ne s'agirait pas d'un simple stade mais d'un stade qui sort de l'ordinaire pour, une fois de plus, faire rêver et inspirer, en plus de répondre au besoin des écoliers qui jouent actuellement au football dans de mauvaises conditions. Le documentaire est disponible sur YouTube ( ci-dessous ) et IGTV. L'espoir est né, et doit continuer de vivre à Thiaroye, où le football est vital.