Brésil : le futur de Neymar se précise...

Auteur d’un début de saison XXL avec le Paris Saint-Germain (15 buts, 12 passes décisives en 20 matches, toutes compétitions confondues), Neymar est arrivé à la Coupe du Monde 2022 lancé comme un boulet de canon. Malheureusement pour lui, la fête a rapidement été gâchée. Blessé à la cheville face à la Serbie, l’international auriverde a dû patienter jusqu’au huitième de finale face à la Corée du Sud pour rejouer.

Auteur d’un but face aux Coréens, Neymar pensait enfin lancer son tournoi en ouvrant le score pour la Canarinha durant les prolongations du quart de finale face à la Croatie. Un but qui lui avait d’ailleurs permis d’égaler Pelé en tant que meilleur buteur de l’histoire de la Seleção. Et puis tout s’est à nouveau écroulé. Le Brésil a été sorti aux tirs au but. Une nouvelle désillusion pour un joueur qui avait déjà laissé entendre que ce Mondial allait peut-être être son dernier avec son équipe nationale.

La Seleção en stand-by

Une tendance qu’il avait plus ou moins confirmée après la déroute contre la Croatie. « Ma dernière Coupe du monde ? Je ne sais pas. Ce n'est pas une bonne idée de parler maintenant, je suis encore à chaud, je n'ai pas les idées claires. Dire que c'est fini, ce serait précipité. Mais je ne garantis rien non plus». Des propos suivis de nouveaux messages du Brésilien qui s’est dit détruit.

Ce matin, L’Équipe nous apprend que le numéro 10 auriverde, parti se ressourcer à São Paulo, pourrait bien se mettre en retrait. Ce qui est bien différent d’une retraite internationale pure et dure comme l’a annoncé Eden Hazard par exemple. Le quotidien explique en effet que Neymar pourrait faire une pause comme l’avait fait Lionel Messi avec l’Argentine et revenir uniquement pour les échéances imprimantes (Copa América, JO 2024, éliminatoires Mondial 2026). Reste maintenant à savoir la durée de sa pause.