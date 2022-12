CdM 2022, Brésil : le nouveau terrible message de Neymar

La suite après cette publicité

La Coupe du Monde de Neymar Jr n'aura pas été celle qu'il espérait. Blessé dès le premier match de la Canarinha au Qatar, l'attaquant de 30 ans a fait son retour en 8e de finale avant de prendre la porte, aux tirs au but, dès les quarts après une incroyable partie face à la Croatie. La star brésilienne du PSG avait déjà fait part de sa détresse samedi. Ce dimanche, alors qu'il est de retour au pays et qu'il a clairement laissé planer le doute sur son avenir en sélection, le n°10 auriverde en a remis une couche sur son compte Instagram, en remerciant notamment le petit émirat pour l'accueil et l'organisation de ce Mondial.

« Sur le sol brésilien... La défaite fait encore très mal, nous étions si proches, si proches. Malheureusement ou heureusement, je n'ai toujours pas appris à perdre. Les défaites me rendent plus fort mais elles me font trop mal et je n'arrive toujours pas à m'y faire. De toute façon, il faut avancer ? la vie nous fait avancer, même si ça fait mal et que la blessure met du temps à guérir, il faut avancer. Une fois de plus, je veux remercier le peuple brésilien pour son soutien et son affection, entendre de votre part que nous nous sommes battus, que nous avons cédé jusqu'à la fin, cela soulage un peu de notre douleur. Merci au Qatar, pour tout ? la coupe était belle et devait être celle du Brésil pour couronner le tout, mais par le destin de Dieu, elle ne l'a pas été. On passe à autre chose... maintenant il faut tourner la clé, profiter de notre famille et de nos amis, recharger notre énergie car vivre avec cette défaite sera très difficile, elle me fait encore BEAUCOUP mal ! ESPOIR », a ainsi posté Neymar, qui vite devoir reprendre du poil de la bête.