Qualifs CAN 2023 : le Sénégal et le Mali continuent leurs sans-fautes, l’Egypte se relance, le Burkina Faso s’en sort face au Togo

Suite de la troisième journée des qualifications comptant pour la Coupe d’Afrique des Nations 2023 (prévue en Côte d’Ivoire en janvier 2024), avec cinq rencontres au programme. Le Sénégal se baladait face au Mozambique, notamment grâce à un très bon Youssouf Sabaly, auteur d’un but et d’une passe décisive sur le but de l’attaquant-vedette Sadio Mané. Un large succès qui permet aux Lions d’Aliou Cissé de conforter sa première place du groupe L.

Dans les autres rencontres de la soirée, le Mali confirmait son parcours dans ces éliminatoires et s’imposait face à la Gambie, par l’intermédiaire du Rémois Kamory Doumbia. L’Egypte se relançait, après son revers face à l’Ethiopie, en battant le Malawi, tout comme la Guinée Equatoriale, vaincue par le Cameroun avant la Coupe du Monde mais aujourd’hui vainqueure du Botswana. Enfin, le Burkina Faso arrachait les trois points en fin de match face au Togo et confirmait sa place de leader dans la poule B.

Les résultats complets du multiplex

Burkina Faso 1-0 Togo : Tapsoba (88e)

Egypte 2-0 Malawi : Salah (20e), Marmoush (45+1e)

Guinée Equatoriale 2-0 Botswana : S. Coco (20e), Bikoro (66e)

Mali 2-0 Gambie : K. Doumbia (3e), A. Traoré (90+3e)

Sénégal 4-0 : Mozambique : Sabaly (9e), Mané (15e), Ndiaye (32e), Dia (39e), Diallo (89e) / Vilanculos (48e)