Un ancien joueur du FC Barcelone adoube Lamine Yamal

Lamine Yamal continue d’éblouir la planète football de son talent. Le joueur du FC Barcelone s’est notamment illustré face au Bayern Munich (4-1), ce mercredi, en Ligue des champions. Dans le cadre du 'Media Day’ à quelques heures du début des playoffs de MLS, Jordi Alba a été interrogé sur le jeune ailier droit et sur sa progression. Comme beaucoup, le joueur de l’Inter Miami est émerveillé par ce que réalise Yamal, âgé seulement de 17 ans.

« Quand j’étais encore au Barça, il s’entraînait déjà avec la première équipe et a même fait ses débuts lors d’un match contre le Real Betis. C’est clair qu’il a beaucoup grandi, c’est un gamin de 17 ans et ce qu’il fait est fou. Nous devons l’accompagner et les gens là-bas font très bien les choses. Il faut être patient et ne pas le comparer à qui que ce soit, parce qu’en fin de compte, Leo [Messi] est Leo et il n’y a pas d’autre joueur comme lui. Mais je pense qu’il fait une très bonne saison, qu’il assume des responsabilités qui ne sont pas faciles à son âge et qu’il faut lui donner beaucoup de valeur. J’espère qu’il continuera à apprendre et à apprécier le football », a confié l’ex-international espagnol pour Marca. Yamal sera de nouveau en action, ce samedi, lors du Clasico contre le Real Madrid en Liga.

