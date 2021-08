Jeux Olympiques, finale : les compositions officielles de Brésil-Espagne

C'est le grand jour de la finale olympique au Stade Nissan de Yokohama, entre le Brésil, médaillé d'or en 2016 à Rio de Janeiro, et l'Espagne, médaillée d'or en 1992 à Barcelone. La Seleção s'articule en 4-4-2, avec Santos en dernier rempart. Il est protégé par une ligne de quatre, composée par Dani Alves, Nino, Diego Carlos et Guilherme Arana, ainsi qu'un double pivot formé par Bruno Guimarães et Douglas Luiz. Sur les ailes, Antony occupe le côté droit, tandis que Claudinho est à gauche. Enfin, Matheus Cunha est associé à Richarlison devant.

En face, Luis de la Fuente n'effectue qu'un seul changement par rapport à la demi-finale face au Japon (victoire 1-0, ap). Unai Simón est dans les buts, derrière le quatuor Óscar Gil, Eric García, Pau Torres et Marc Cucurella. Mikel Merino et Martín Zubimendi accompagnent Pedri au milieu, tandis que Marco Asensio remplace Rafa Mir, aux côtés de Mikel Oyarzabal et Dani Olmo.

Les compostions d'équipes :

Brésil : Santos - Dani Alves, Nino, Diego Carlos, Arana - Guimarães, Luiz - Antony, Claudinho - Cunha, Richarlison

BRASIL ESCALADO! Com Matheus Cunha recuperado, essa é a #SeleçãoOlímpica que vai em busca da medalha de ouro na decisão dos Jogos de Tóquio! Foco máximo e vamos pra cima! 💪🏅🇧🇷



🇧🇷 x 🇪🇸 | 8h30 | #BRAxESP #JogosOlímpicos pic.twitter.com/JghSpwY8bY — CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 7, 2021

Espagne : Unai Simón - Gil, García, Torres, Cucurella - Merino, Zubimendi, Pedri - Asensio, Oyarzabal, Olmo