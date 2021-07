Euro 2020 : Roy Keane flingue les cadres de l'équipe pour la séance de tirs au but

La suite après cette publicité

L'ancienne légende de Manchester United Roy Keane a vivement critiqué la gestion du sélectionneur anglais Gareth Southgate concernant la séance des tirs au but contre l'Italie. Après la finale, le chroniqueur ne comprend pas le choix Bukayo Saka aux dépens de cadres de l'équipe comme Jack Grealish et Raheem Sterling, surtout en tant que cinquième tireur des Three Lions.

«Si vous êtes Sterling ou Grealish, vous ne pouvez pas rester assis là et laisser un jeune garçon (Saka) obtenir un penalty devant vous, vous ne pouvez pas, a-t-il déclaré au micro de la BBC. Vous ne pouvez pas laisser un jeune timide de 19 ans se présenter devant vous. Ils ont beaucoup plus d'expérience, Sterling a gagné des trophées, ils devaient se mettre devant le jeune gamin et se lever».