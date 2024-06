Turquie - Géorgie : les compositions officielles

L’Euro 2024 se poursuit et livre ce mardi un match ouvert dans le groupe F avec. Ainsi, la Turquie portée par une ferveur populaire croise le fer avec le petit Poucet de la compétition, la Géorgie. Les joueurs de Vincenzo Montella s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Mert Günok comme dernier rempart derrière Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakci et Ferdi Kadioglu en défense. L’entrejeu est composé de Kaan Ayhan et Orkun Kökçü. En attaque, Kenan Yildiz est soutenu par Arda Güler, Hakan Çalhanoglu et Baris Yilmaz.

De leur côté, les Croisés de Willy Sagnol s’organisent dans un 3-4-2-1 avec Giorgi Mamardashvili dans les cages derrière Lasha Dvali, Guram Kashia et Solomon Kverkvelia. Anzor Mekvabishvili est placé comme sentinelle avec Giorgi Kochorashvili à ses côtés alors qu’Otar Kakabadze et Giorgi Tsitaishvili assurent les rôles de pistons. Devant, Giorgi Chakvetadze et Khvicha Kvaratskhelia sont associés à Georges Mikautadze, qui se retrouve en pointe.

Les compositions

Turquie : Günok - Müldür, Akaydin, Bardakci, Kadioglu - Ayhan, Kökçü - Güler, Çalhanoglu, Yilmaz - Yildiz

Géorgie : Mamardashvili - Dvali, Kashia, Kverkvelia - Kakabadze, Mekvabishvili, Kochorashvili, Tsitaishvili - Chakvetadze, Kvaratskhelia - Mikautadze