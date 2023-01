Scottish Premiership : le Celtic arrache le nul face aux Rangers dans le Old Firm !

Régnant actuellement au sommet de la Scottish Premiership, le Celtic Glasgow pouvait faire un grand pas dans la défense de son titre, ce lundi. Opposés au rival historique, les Glasgow Rangers, les hommes d’Ange Postecoglou restaient sur 12 victoires d’affilée en championnat et pouvaient prendre douze longueurs d’avance en cas de nouveau succès. Rencontre de la plus haute importance pour les Gers, forcés de s’imposer pour conserver un espoir de sacre national. À l’Ibrox Stadium, le Old Firm, surnom donné au derby, débutait de la meilleure des manières pour les coéquipiers de James Forrest.

Profitant d’une énorme bourde défensive, Daizen Maeda lançait parfaitement le Celtic (0-1, 5e). Sonnés et menés à la pause, les Rangers réagissaient pourtant au retour des vestiaires. Servi par Sakala, Ryan Kent égalisait d’une belle frappe (1-1, 47e). Dans la foulée, Carl Starfelt commettait l’irréparable en plein cœur de sa surface et James Tavernier ne se faisait pas prier pour redonner l’avantage aux siens (2-1, 53e). Dos au mur, le Celtic s’en remettait finalement à Kyogo Furuhashi pour égaliser au bout du temps réglementaire (2-2, 88e). Avec ce nul, les Rangers restent à 9 longueurs. Le Celtic se rapproche, lui, un peu plus du titre.

