São Paulo pousse pour rapatrier Lucas Moura

Joueur de Tottenham depuis cinq ans, Lucas Moura (30 ans) a perdu son statut de titulaire chez les Spurs. Toujours pas titularisé en championnat en huit apparitions, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain s’interroge sur son avenir.

Et selon Lance!, São Paulo veut toujours le faire revenir. La formation pauliste avait déjà manifesté un intérêt l’été dernier. Et visiblement, les deux parties sont toujours en discussions et Lucas Moura a vraiment envie de rentrer au bercail. Seul problème : le joueur brésilien est lié aux Spurs jusqu’en juin 2024 et le club londonien ne fera aucun cadeau d’ici là.

