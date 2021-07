Lucas Ocampos fait les éloges du PSG

Arrivé à l'été 2019 en provenance de l'Olympique de Marseille, Lucas Ocampos (27 ans) brille sous les couleurs du FC Séville. Alors qu'il s'apprête à disputer sa troisième saison avec le club andalou, l'international argentin (8 sélections) est actuellement en préparation de présaison et a rendez-vous avec le Paris Saint-Germain, mardi prochain (20 heures). L'occasion pour l'ex-Marseillais de retrouver son ancien rival, qu'il n'a pas manqué d'encenser.

La suite après cette publicité

«Si on veut continuer à monter des marches, il faut avoir beaucoup d'ambition et savoir que le club c'est avant tout, croire en nous et travailler (...) Ce match sera bénéfique pour les deux équipes. Il nous obligera à faire de notre mieux. Les années précédentes, le PSG a gagné le respect et la reconnaissance qu’il mérite. Ils ont beaucoup de grands joueurs et sont très forts individuellement et collectivement. Ce sont de très beaux matches à jouer car ils nous font grandir et vont nous aider dans notre travail de présaison», a-t-il expliqué sur le site officiel du club espagnol. Un discours qui ne devrait pas plaire à certains supporters de l'OM...