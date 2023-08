Italie : Roberto Mancini, une démission synonyme de trahison

Le coup de massue. Sous contrat avec la fédération italienne jusqu’en 2026, Roberto Mancini a démissionné de son poste hier. «La FIGC annonce qu’elle a pris acte de la démission de Roberto Mancini du poste de commissaire technique de l’équipe nationale italienne, reçue tard hier soir. Compte tenu des engagements importants et rapprochés pour la qualification à l’UEFA Euro 2024 (10 et 12 septembre avec la Macédoine du Nord et l’Ukraine), la FIGC communiquera le nom du nouvel entraîneur de l’équipe nationale dans les prochains jours.»

Un coup de tonnerre, même si plusieurs noms circulent déjà pour remplacer le champion d’Europe 2021 (Antonio Conte, Luciano Spalletti entre autres). Sur le papier, la Nazionale a donc bon espoir de récupérer un sélectionneur de haut vol. Mais le départ soudain de « Mancio » ne passe pas. Le sacre obtenu à Wembley il y a trois ans n’est pas oublié, mais planter de la sorte une équipe reprenant les qualifications de l’Euro 2024 dans moins d’un mois, ça fait mauvais genre.

Surtout que la Squadra Azzurra n’a pas le droit à l’erreur. Troisième du groupe C (3 points, 2 matches), derrière l’Angleterre (12 points, 4 matches) et l’Ukraine (6 points, 3 matches), l’Italie doit gagner. Déjà privée de la dernière Coupe du Monde, la bande à Gianluigi Donnarumma n’a plus le droit à l’erreur. D’autant que son prochain match sera face à la Macédoine du Nord, l’équipe qui l’avait privée du voyage au Qatar. Mais ce n’est pas tout.

Mancini a cédé aux dollars

Si la façon de faire de passe pas, c’est surtout parce que la Gazzetta dello Sport révèle que Mancini a démissionné pour filer en Arabie Saoudite. Les Saoudiens veulent lui confier les rênes de l’équipe nationale et pour cela, ils lui ont proposé un contrat de trois ans assorti d’une rémunération de 40 M€ par année. Comme plusieurs stars, Mancini a donc saisi l’opportunité d’aller renflouer son compte en banque en Arabie saoudite. Une surprise totale pour tout un pays et pour le célèbre Arrigo Sacchi.

« J’ai été surpris, abasourdi. Qui aurait pu penser à une telle chose ? (…) Le monde du football est très influencé par l’argent, cela ne fait aucun doute. Peut-être qu’il y a aussi eu des malentendus avec la fédération, mais je ne suis pas au courant. Le mot trahison est un peu fort. Je dis que s’il a démissionné, il est probable qu’il y ait une proposition en jeu. Pouvez-vous condamner quelqu’un parce qu’il est attiré par un contrat plus riche ? Non. Les joueurs le font, et quand on voit ce qui s’est passé lors de cette session du marché du football, il est logique que les entraîneurs le fassent aussi. Mais… (…) Je ne veux pas passer pour un moraliste, mais je dirais que si l’argent a un avantage sur tout, ce n’est pas bon pour le football. Mais c’est la mode. Pensez à ce qui s’est passé il y a quelques années avec Donnarumma ou cet été avec Tonali. » La parole du sage.