Conflit au Moyen-Orient : la mairie d’Udine est terrifiée pour Italie-Israël

Alors que le conflit entre Israël et l’Iran occupe une large place dans l’actualité mondiale et inquiète de nombreux chefs d’état, l’équipe nationale israélienne continue sa campagne de qualifications à la Coupe du monde, et défiera l’Italie au mois de septembre à Udine, au Stadio Friuli de l’Udinese. Une rencontre sous tension qui ne rassure pas le maire de la ville, Alberto Felice De Toni.

«Udine est en mesure de contribuer à la sécurité, mais nous sommes sincèrement inquiets et espérons qu’il n’y a aucun risque pour la ville. La situation est différente du match précédent : une guerre fait rage entre Israël et l’Iran. Nous avons réaffirmé et réaffirmerons toujours notre position en faveur de la paix», a expliqué l’homme politique italien auprès de l’ANSA ce samedi. Une rencontre qui interviendra un mois à peine après les débuts du nouveau sélectionneur italien Gennaro Gattuso.