Sir Alex Ferguson aura droit à sa statue à Aberdeen

Avant d'avoir fait l'histoire de Manchester United pendant près de 27 ans, l'ex-entraîneur Sir Alex Ferguson a d'abord marqué celle de son pays natal : l'Ecosse. En effet, avant d'arriver chez les Red Devils, le technicien écossais avait d'abord passé huit ans sur le banc d'Aberdeen entre 1978 et 1986, avec qui il a remporté trois fois le championnat national, brisant l'hégémonie des deux clubs de Glasgow, qui sont le Celtic et les Rangers.

Un exploit auquel le club a tenu à rendre hommage et a dévoilé «la maquette de la statue qui commémorera la contribution exceptionnelle de Sir Alex à notre club», a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux. «Je suis ravi et honoré par cette reconnaissance de l'Aberdeen Football Club, où j'ai passé une partie fantastique et mémorable de ma carrière de manager» a ajouté SAF dans le post de l'annonce.

