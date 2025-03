Danemark : Rasmus Hojlund revient sur sa célébration façon CR7

Rasmus Hojlund a été un véritable héros pour le Danemark ce jeudi. Face au Portugal, en quart de finale aller de la Ligue des Nations, l’attaquant de Manchester United est entré en jeu à la 69e minute et n’a eu besoin que de neuf minutes supplémentaires pour ouvrir le score et offrir une précieuse victoire aux siens, grâce à une passe d’Andreas Skov Olsen. Mais au-delà du but, c’est sa célébration qui a retenu l’attention : sous les yeux de Cristiano Ronaldo, Hojlund a imité son célèbre « siu » près du poteau de corner. Un geste surprenant, mais qui semble avant tout être un hommage à son idole d’enfance.

Grand admirateur de Ronaldo depuis son plus jeune âge, Hojlund n’a jamais caché l’influence du quintuple Ballon d’Or sur son propre football. Le joueur de 22 ans avait déjà déclaré avant la rencontre : « je suis tombé amoureux du football grâce à Cristiano, je suis devenu fan de Manchester United grâce à lui. Mon père m’a fait découvrir Cristiano Ronaldo quand j’étais jeune. Il voulait que je l’idolâtre parce qu’il a une bonne mentalité. » Une belle marque de respect à l’égard de la légende du Real Madrid, qui ne suffira sans doute pas à lui faire passer le goût de la défaite. Une chose est sûre, l’attaquant de 40 ans sera remonté à bloc lors du match retour, ce dimanche à l’Estádio da Luz de Lisbonne.