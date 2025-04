Andrés Iniesta lève le voile sur sa dépression

Dans un grand entretien exclusif pour le journal El Pais, Andrés Iniesta a parlé de la difficulté d’être resté loin de sa famille lorsqu’il était plus jeune et qu’il a rejoint La Masia. Et de manière générale, il a parlé de sa dépression chronique tout au long de sa carrière : «je dirais qu’il y a deux parties. L’une est le sport et la famille, qui n’a pas pu aller mieux, et une autre plus personnelle, qui m’a coûté cher, sûrement à moi et aussi ma famille. Pour cette séparation, pour la façon dont j’ai géré les choses. Je suis convaincu qu’une telle décision, à la fin, il faut payer le prix. Le football a été ma vie, ma passion, la façon dont je me suis mieux exprimé et où j’ai été plus heureux. C’était la partie qui me consolait cette douleur intérieure que j’avais, que je ne laissais pas sortir ou que j’essayais de couvrir d’une façon ou d’une autre. C’est ainsi que ces deux mondes ont coexisté. Et le football gagnait. Jusqu’à ce que, au fil du temps, il a fait un peu le tour et cet autre monde intérieur dit 'hé, je suis resté ici’. L’entraîneur et le staff technique étaient au courant dès le début. Et le fait que je pouvais aller à l’entraînement et peut-être ne pas terminer les entraînements parce que je me sentais mal, était bon. Ils se sentaient impliqués et m’ont aidé. Sans cette compréhension, il aurait été pratiquement impossible de sortir de là.».

La suite après cette publicité

Il a expliqué l’importance des psychologues dans le monde du sport pour les athlètes : «le sport a beaucoup progressé. Et pas seulement parce qu’il y a des personnes publiques qui l’ont exprimé et cela a aidé à ce que d’autres puissent se sentir identifiés, s’exprimer ou en parler. Il reste sûrement beaucoup à faire, car il est difficile de dire que vous ne vous sentez pas bien. C’est considéré comme un symptôme de faiblesse. Nous ne sommes pas tous égaux. Nous n’utilisons pas tous les mêmes mécanismes pour sortir de situations différentes. Il n’est pas facile de rencontrer un psy qui vous fait sentir bien, qui vous aide. J’arrivais toujours dix minutes avant de commencer ma séance avec la psychologue, mais il peut y avoir des gens qui ne ressentent pas cette alchimie avec le professionnel. C’est pourquoi j’essaie toujours de parler d’un point de vue personnel, sans donner de conseils ou de leçons. J’essaie juste de raconter mon expérience, mon histoire, de la partager, et si quelqu’un en le lisant peut s’identifier et l’aide dans certaines circonstances de sa vie, c’est merveilleux».