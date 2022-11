Coupe du monde 2022 : Laurent Blanc comprend Didier Deschamps

Présent en conférence de presse d'avant-match entre l'OL et l'OGC Nice (vendredi, 21h), Laurent Blanc s'est exprimé sur la difficulté qu'a certainement dû rencontrer Didier Deschamps à l'heure de composer son groupe pour la prochaine Coupe du Monde (20 novembre - 18 décembre).

La suite après cette publicité

« Oui, ça me rappelle certaines choses. C'est compliqué cette année la Coupe du Monde. Je ne sais pas si c'est la période qui veut ça mais je pense oui quand même car en novembre, décembre et janvier on a souvent de la casses. Les organismes sont très sollicités. Je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas totalement aptes ou incertains. Pour le sélectionneur, ce n'est pas l'idéal. Après il faut faire des choix et on a un réservoir important en France avec beaucoup de joueurs de qualité », a ainsi justifié l'ancien sélectionneur national (2010-2012).