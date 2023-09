Belgique : l’immense frustration de Jéremy Doku

La suite après cette publicité

Après trois saisons passées au Stade Rennais, Jérémy Doku s’est engagé en faveur de Manchester City dans les derniers jours du mercato estival. Une signature qui en dit long sur les perspectives d’avenir de l’ailier belge. Désireux de franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière, le joueur de 21 ans espère devenir indiscutable en sélection en évoluant aux côtés des plus grands. Hier, le natif de Borgerhout a fêté sa 17e sélection avec la Belgique face à l’Estonie.

Si les Diables Rouges se sont largement imposés face aux Estoniens (5-0), Jérémy Doku n’a pas soigné ses statistiques malgré une belle activité sur le pré. C’est donc avec une pointe de frustration que le Belge s’est présenté devant la presse pour évoquer sa prestation.«Je pense que j’ai fait un bon match, on a tous fait un bon match. Jan Verthonghen méritait ça pour sa 150e. On est contents du score et du résultat. On peut toujours faire mieux mais aujourd’hui, c’était une réussite. En juin, j’avais dit que je devais faire mieux dans le dernier geste. C’était mieux aujourd’hui, mais je ne marque toujours pas, même si je fais quand même une passe décisive. J’aurais aimé marquer mon but, ça reste important pour moi», a déclaré Jérémy Doku au micro de la RTBF à l’heure où son compteur en sélection reste bloqué à 2 réalisations.