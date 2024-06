JO : Emiliano Martinez prêt à partir au clash avec Aston Villa

La France n’est pas un cas à part. L’Argentine doit aussi négocier avec les clubs pour qu’ils acceptent de libérer leur joueur pour les Jeux Olympiques de Paris. Emiliano Martinez, qui a montré son attachement pour les JO à de nombreuses reprises, veut absolument participer à la compétition olympique. Même si son club, Aston Villa, s’oppose à sa présence à Paris, « Dibu » fera tout pour être dans la liste des sélectionnés, quitte à aller au clash avec les Villans.

« Je souhaite participer aux Jeux Olympiques, mais cela ne dépend pas seulement de moi. Le club m’a bloqué à plusieurs reprises. J’ai décidé de jouer la Copa América et ensuite de prendre une décision . Avec le club, qui n’a laissé partir aucun joueur, ce n’est pas donné à 100 pour cent. Je mets toujours l’équipe nationale argentine au premier plan, et si je dois me battre avec mon club, je le ferai. Le plus important, c’est la Copa America, puis les Jeux Olympiques. Mon rêve est de gagner la médaille d’or », a-t-il déclaré à TyC Sports.