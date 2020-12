PSG-Istanbul BB : Julian Nagelsmann réagit à son tour

Une dernière journée des phases de poules de Ligue des Champions bien différente des précédentes. En effet, ce mardi soir, pendant que le RB Leipzig affrontait Manchester United dans un match qui allait décider du sort des qualifiés pour les 8e de finale de la compétition, le Paris Saint-Germain accueillait quant à lui l’Istanbul Basaksehir pour ainsi conserver sa première place du groupe. Une rencontre qui a finalement tourné court. Dès la 15e minute de jeu, la rencontre a été interrompue par des propos racistes du 4e arbitre à l’encontre d’un membre du staff technique turc, l’ancien international camerounais Pierre Achille Webo. Les deux équipes rentraient dès lors aux vestiaires et décidaient de ne pas revenir. Une scène des plus improbables qui n’a pas manqué de choquer le monde du football.

De nombreuses personnes ont pris la parole pour dénoncer ces mots. Parmi lesquelles l’entraîneur du RB Leipzig, Julian Nagelsmann. «Je ne peux pas l'évaluer en détail. Mais si c'est vraiment ce qui s'est passé, je le condamne sévèrement. Une telle chose n'a pas sa place sur le terrain de football et elle n'a pas sa place non plus ailleurs ! Je le condamne dans les termes les plus forts possible. Nous vivons dans une société colorée, et c'est une bonne chose, quelque chose comme cela ne devrait pas arriver, ni sur le terrain de football, ni ailleurs», a ainsi réagi le coach allemand en conférence de presse au sortir de la qualification de son équipe face à MU (3-2).