Atlético : Alvaro Morata répond à ses détracteurs

La suite après cette publicité

L’Atlético de Madrid a le vent en poupe ! Leader de son groupe en Ligue des champions avec 4 points en deux journées, le club madrilène reste au contact des cadors espagnols en Liga. 4e mais avec un match en moins, les Colchoneros auront l’occasion de revenir à 2 unités du Real Madrid en cas de succès face au Séville FC, au sortir de la trêve internationale. Une réussite à laquelle Alvaro Morata est loin d’être étranger. Souvent décrié ces dernières années pour son rendement offensif jugé insuffisant, l’attaquant espagnol se montre indispensable à son équipe depuis le début de saison et ses statistiques personnelles le prouve (9 matchs, 7 titularisations, 7 buts toutes compétitions confondues).

À l’heure de retrouver la Roja pour disputer les prochains matchs comptant pour les éliminatoires de l’Euro 2024 face à L’Ecosse (12 octobre) et la Norvège (15 octobre), le joueur de 30 ans en a profité pour répondre à ses détracteurs lors d’un entretien accordé à As. «Je ne peux contrôler ce que tout le monde dit. Je me sens bien grâce à la façon dont les choses se passent. Les gens ne disent pas qu’ils m’aiment ou que je suis l’un des plus importants, mais ils me comprennent et me respectent. Je suis important pour mes coéquipiers. Je suis dans une situation où je ne me soucie pas de ceux qui ne me connaissent pas ou peuvent me critiquer. J’estime que mes enfants ont un niveau d’esprit plus élevé qu’eux. Je m’en fiche», a rétorqué le Madrilène.