PSG : Leonardo tape du poing sur la table face aux critiques sur le mercato parisien

Alors que beaucoup de clubs historiques du Vieux Continent traversent des moments difficiles, certains parce qu'ils on été mal gérés, d'autres à cause de la crise du coronavirus, ou d'autres pour les deux raisons, certains ne connaissent pas la crise. C'est notamment le cas de ces clubs détenus par des Etats, à l'image du Paris Saint-Germain ou de Manchester City.

Déjà dans le viseur de certains dirigeants des clubs ou des ligues historiques européennes, ces deux clubs ont suscité encore plus d'animosité pendant ce mercato estival, où ils ont pu réaliser des transferts ou des signatures d'envergure. En Espagne, le président Javier Tebas s'est offert au moins une sortie médiatique hebdomadaire pendant tout l'été, alors que pas plus tard que cette semaine, le coach du RB Leizpig a accusé Parisiens et Citizens de ne pas respecter le fair-play financier.

La réponse à Tebas

Leonardo a tenu à répondre à tout ce monde dans un entretien accordé à Canal. « Si je suis agacé par les critiques de Tebas ? Pas trop. Pour moi, elles sont déplacées. Je ne vois pas trop une personne qui a son rôle faire des déclarations comme ça. Mais ça me semble plus pour faire parler de lui ou peut-être de la Liga, dans un moment où elle n'est pas en très bonne santé, qu'autre chose », a-t-il d'abord lancé au sujet du dirigeant espagnol.

« On respecte toutes les règles du Fair Play Financier, on a des personnes qui s'occupent que de ça. Il n'y a rien qui n'est pas en accord avec les règles », a conclu Leonardo. Une mise au point très claire donc, mais pas sûr qu'elle serve à calmer les esprits chez nos différents voisins européens...