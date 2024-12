Nantes : la réaction cynique d’Antoine Kombouaré sur son possible départ

Viré par le FC Nantes l’an dernier, Antoine Kombouaré est revenu un an plus tard pour tenter de sauver les Canaris. Mais le Kanak n’y arrive pas. Dix-septième du classement de Ligue 1, le FCN occupe une place de relégable. De quoi mettre AK sur la sellette. Récemment, l’hypothèse d’un retour de Sérgio Conceição à la Jonelière a d’ailleurs été évoquée. Et face à ces rumeurs, Kombouaré a eu une réaction plutôt réaliste…

« Je n’en tiens pas compte. Vous faites votre métier de relayer des informations que vous avez ou que vous inventez parfois. Je n’ai pas à répondre. Je reste concentré. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser aux dirigeants et à M. Kita… Je suis un homme d’expérience. Tant qu’on ne me dit pas stop, je continue avec la même énergie. Je suis heureux, je bosse. (…) Je vais être ironique mais… vous débarquez ici à Nantes ? Ces mecs sont là pour la plupart depuis quatre-cinq ans. Ils connaissent la maison, sans déconner… Avec M. Kita, les joueurs connaissent la maison, comment fonctionne le président… », a-t-il déclaré dans des propos relayés par RMC Sport.